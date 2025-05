Anche maggio è arrivato, e con lui il Festival di Cannes 2025 : ecco la Costa Azzurra accendersi per ospitare la 78esima edizione della manifestazione cinematografica più glamour del globo intero, questa volta con grosse novità. Appena a qualche ora dal defilé stellare del film inaugurale Partir Un Jour di Amélie Bonnin, infatti, è stato reso noto un nuovo inaspettato regolamento in merito al, più rigido e inflessibile che mai. Sono stati severamente vietati tutti quegli abiti a lasciare sin troppo spazio alla pelle nuda, all’insegna delle trasparenze e perciò della provocazione non tanto velata, ed insieme gli strascichi scenograficamente ingombranti: come se la saranno cavata le star? Scopriamolo subito. Augurandoci che la giuria brilli per la medesima generosità mostrata dallo spacco di Alessandra Ambrosio , in verde smeraldo per la sua prima uscita all’evento, non possiamo che riservarle lo spazio che si merita in testa alla nostra classifica. La sontuosa creazione dallo scollo a cuore e le vaporose maniche in tulle indossata dalla supermodella porta la firma di, elevata a dovere da imponenti gioielli. Voto: 9.