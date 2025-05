Un décolleté da diva, maniche balloon drammatiche e una pioggia di pois su tulle nero: Irina Shayk ha incantato sul red carpet di Cannes 2025 con un abito couture firmato Giorgio Armani Privé. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito alle più attente: lo stesso vestito – della collezione Autunno 2019 – era stato sfoggiato da Levante alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Due donne, due personalità opposte, un solo abito. Irina lo abbina a guanti in velluto e chignon scultoreo. Levante, invece, l’aveva indossato con capelli sciolti e tattoo in vista. Stessa silhouette, due mood a confronto. E sul web è già “fashion face-off”: un confronto tra celebrity che hanno indossato lo stesso look in occasioni diverse, scatenando il dibattito su chi lo abbia interpretato meglio.