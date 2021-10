Sotto le giacche solo intimo e “ciclisti”: ora le vip si vestono così

“Ma dove vai, se l’intimo a vista o i pantaloncini ciclisti non li hai?” Sembra essere questo l’ultimo must have in fatto di moda tra le celeb. Da Eva Longoria a Bella Hadid e Rihanna, da Giulia Salemi a Laura Chiatti e Giulia De Lellis, impazza la moda dell’indossare poco o niente sotto giacche e soprabiti. Ovvero: solo top, reggiseni di pizzo e sotto i cari vecchi ciclisti, tornati prepotentemente di moda direttamente dagli anni ’80 e ’90. (Roba che se non hai la pancia super piatta o le cosce ben fatte, rischi la multa per oltraggio al pubblico pudore…)

Hanno cominciato in quel di Hollywood, dove le socialite Kardashian e molte super top si sono presentate negli ultimi mesi ad eventi ufficiali vestite, o meglio svestite così. Attirando l’attenzione generale e gettando il seme della nuova moda.

Sono passai pochi mesi e anche da noi, a partire dalla guru Chiara Ferragni per arrivare a influencer a attrici, è stato un fiorire di reggiseni e top, più o meno lavorati e minimal, sotto blazer, giacconi di pelle, cappotti.

L’ultima frontiera è quella del “ciclista” indossato sotto un capospalla elegante. La prima è stata Giulia De Lellis, pizzicata a Milano, nell’elegante via Montenapoleone con giacca, borsa griffata, scarpe basse e pantaloncino contenitivo color carne.

Ultima in ordine di tempo Laura Chiatti, paparazzata in centro a Roma con un look eccentrico e d’effetto: blazer color “ottanio” (mix tra blu e verde, vedere Pantone per credere) e completo sportivo, top e ciclisti, grigi, sotto. Il tutto completato da un borsone oversize Chanel e un paio di combat boot. Una Jackie Kennedy appena uscita dalla palestra, tanto per intenderci.