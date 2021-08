Ilary Blasi stupisce su Instagram: nei panni di Marilyn è divina

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Ilary Blasi non smette mai di stupirci con i suoi outfit da dieci e lode e i look da spiaggia che tutte le invidiamo. Eppure stavolta su Instagram ha fatto molto di più, mostrando ai follower una trasformazione inaspettata e calandosi nei panni della divina Marilyn Monroe.

Parrucca bionda e cotonata, l’iconico e fluttuante abito da cocktail color avorio diventato celebre grazie al film Quando la moglie è in vacanza, ed ecco che il gioco è fatto: Ilary è una Marilyn sensazionale e con la sua solita ironia (immancabile la linguaccia) ha presentato al pubblico un piccolo assaggio di ciò che la attende in tv nei prossimi mesi.

Dopo essere stata la regina indiscussa dell’Isola dei Famosi 2021, che ha visto trionfare su tutti i naufraghi Awed, Ilary Blasi è già al lavoro per il nuovo show musicale Star in the Star, che Mediaset proporrà nel suo già ricco palinsesto autunnale. Non sappiamo ancora da quando andrà in onda, ma di certo sarà una bella novità sul piccolo schermo: un po’ Tale e quale show e un po’ Il Cantante Mascherato, alcune celebrities di casa nostra si sfideranno a colpi di trucco e parrucco, ma anche di performance.

La giuria composta da Marcella Bella e Andrea Pucci (è mistero sul nome del terzo giurato) e il pubblico in studio dovranno capire chi si cela dietro il travestimento. Insomma, uno show che promette bene e al quale la splendida Ilary darà, come sempre, il suo tocco personale. “Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo”, aveva detto in un’intervista, rilasciata subito dopo l’Isola 2021.

Il set di Star in the Star è già al lavoro, Ilary è più carica che mai e pronta a mettersi in gioco. Proprio quel che ci vuole dopo un meritato periodo di vacanza insieme al suo Francesco Totti e ai loro splendidi figli Cristian, Chanel e Isabel, con i quali si è goduta un bel viaggio a Mosca. Proprio quest’estate la coppia ha festeggiato 16 anni di matrimonio, un’unione solida e duratura fatta di alti e bassi, come del resto accade in ogni rapporto che si rispetti.