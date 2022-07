Ilary Blasi in forma strepitosa a 41 anni grazie alla crioterapia: cos’è e come si pratica

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Isola 2022, tutto sulla finale. E i look di Ilary che ci hanno fatto sognare

La conduzione di Isola dei Famosi l’ha tenuta impegnata a lungo. E, ora che il reality si è concluso con un grande successo, Ilary Blasi è tornata a prendersi cura della sua bellezza. Lo ha fatto in un modo insolito, che ha voluto condividere sulle sue storie di Instagram. La conduttrice romana si è infatti sottoposta a un trattamento di crioterapia, che prevede temperature particolarmente rigide che toccano picchi sotto zero fino a -85° C.

Ilary Blasi, che cos’è la crioterapia

Il fisico tonico di Ilary Blasi è il frutto di una serie di elementi che non nasconde ma che invece ama mostrare sui suoi canali social. Lo ha fatto ancora con la crioterapia, un trattamento molto speciale che si opera in una cabina chiusa a -85° C. Armata di guanti e mascherina, la conduttrice è rimasta per alcuni minuti (pochi) per ottenere l’effetto sperato. Non è un trattamento estremo, sia chiaro, ma esistono delle regole da seguire rigorosamente.

Il trattamento dura pochissimo ma il freddo è sopportabile perché privo di umidità. Le indicazioni sono però molto precise: non si può accedere alla cabina se non si indossano le corrette protezioni per le estremità (mani e piedi), oltre alle orecchie e il naso. I benefici sono molteplici, tanto da essere utilizzata dagli atleti per recuperare energia e attivare il metabolismo dopo faticosi allenamenti.

Non solo. Vi sono anche degli evidenti benefici estetici. La crioterapia è infatti in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite e migliorare l’aspetto della pelle, migliorandone il tono. Sono già tanti i vip che hanno scoperto e si sono avvicinati con entusiasmo a questo trattamento, a cominciare da Belen Rodriguez.

Ilary Blasi, il dopo Isola in famiglia

Lasciati gli impegni televisivi alle spalle, Ilary Blasi si sta godendo il riposo e la famiglia, alla quale dimostra di essere sempre particolarmente legata. All’affetto per i suoi cari, alterna momenti di relax come in questo caso. Gli impegni lavorativi sono comunque in pausa, nonostante la riconferma a Isola dei Famosi, mentre si è parlato di un possibile programma al fianco di Silvia Toffanin. Tutto è ancora saldamente riservato al campo delle indiscrezioni e nessuna delle dirette interessate si è espressa in merito a questa possibilità.

Sembra improbabile che possa tornare con Star in The Star, visti i risultati poco soddisfacenti della scorsa stagione, ma la sua presenza è ormai una certezza per Mediaset. Con la sua conduzione dell’Isola dei Famosi ha infatti dato un nuovo aspetto al programma, che si è quasi cucita addosso dopo le tante conduzioni che si sono avvicendate, compresa quella storica di Simona Ventura su Rai2.

La voci di crisi con Francesco Totti non sono che un lontano ricordo. Dopo la smentita da parte dell’ex Capitano della Roma, la coppia è apparsa più affiatata che mai. Le apparizioni social sono rare, ma è sempre stato così. Del resto, nemmeno Ilary Blasi è una frequentatrice incallita di Instagram, al quale riserva solo le cose più curiose e i momenti di vita quotidiana che desidera condividere con i follower.