Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé grazie alla nuova serie bio su Netflix. Se la prima si intitolava Unica, con riferimento alla celebre maglia dedicatale da Francesco Totti, stavolta si è optato per un semplice Ilary. Del resto lo sguardo è stato rivolto totalmente alla sua nuova vita dopo la separazione. Spazio ovviamente anche per il suo nuovo amore, quello che tutti davano come passeggero (e in alcuni casi finto): Bastian Muller.

Il rapporto con l’intimità

Due decenni insieme con Francesco Totti e poi, di colpo, una nuova vita. Non è stato facile per Ilary Blasi riuscire a trovare un proprio equilibrio. In questo però è stata di certo aiutata da Bastian Muller, l’uomo che da tempo ormai è al suo fianco.

La ben nota conduttrice è scesa nei dettagli, parlando anche di intimità in camera da letto. Nessuno scrupolo in merito, dal momento che il sesso non rappresenta un tabù, ha spiegato. Ha poi sottolineato che le cose fin troppo particolari e fantasiose non le interessano. Un’eccezione alla regola e nient’altro. Per la vita di tutti i giorni, invece, “meglio la comodità del letto”.

L’amore dopo Totti

Ilary Blasi è di fatto passata da una relazione serie all’altra, per quanto quella con Bastian non sia ancora paragonabile per rilevanza a quella con Totti. Di certo ha ritrovato il sorriso, come molti fan le fanno notare sui social, e le foto in vacanza insieme lo dimostrano.

Tutto procede per il verso giusto sotto ogni aspetto, anche quello intimo. Senza alcuna remora, Ilary ha precisato alle telecamere di Netflix di avere “un buon rapporto con il sesso”. Ne ha sempre parlato serenamente e non fa mistero di non essere una alla ricerca di cose troppo complicate.

Al tempo stesso, però, ritrovarsi al fianco una persona nuova dopo tanti anni ha rappresentato un cambio di prospettiva notevole. Tutto sta andando per il verso giusto e non c’è nulla di cui lamentarsi, anzi. Per esprimere al meglio il proprio apprezzamento, la conduttrice ha fatto ricorso a un proverbio: “L’intimità con una persona nuova dopo 20 anni? Un detto dice ‘scopa nuova, scopa bene’”.

Tutto parte dall’attrazione, ha sottolineato, e da lì ogni cosa viene in maniera naturale: “L’intimità poi è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo”. Come detto, invece, per quanto riguarda le sperimentazioni, nulla da fare o quasi.

“Il sesso è divertimento, è leggero. Lo puoi ‘fare strano’ però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fai una cosa diversa, però con il classico non sbagli mai”.