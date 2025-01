Ilary Blasi è felice al fianco di Bastian Muller e i fan sono entusiasti nel vederli innamorati in vacanza: una nuova fase della vita per la conduttrice

Ilary Blasi ha vissuto differenti fasi nel corso degli ultimi anni, tanto sotto l’aspetto privato quanto quello professionale e pubblico. Oggi ha ritrovato decisamente il sorriso e il merito è anche di Bastian Muller, il compagno che per tanti era “finto”. Oggi i due sono più complici che mai in vacanza ai Caraibi.

Ilary Blasi, amore vero con Bastian

Dopo l’addio a Francesco Totti (che segue un lungo processo non ancora ultimato), Ilary Blasi si è ritrovata nell’occhio del ciclone. Di lei si è parlato tanto e non sempre nel migliore dei modi. Come dimenticare lo scandalo degli orologi, seguito da quello delle borse.

Si è poi passati alle frecciatine e alle tante voci di gossip, fino ad arrivare a quello che sembra a tutti gli effetti uno strappo con Mediaset. Oggi la celebre conduttrice è più felice che mai e non teme di mostrarlo.

Su Instagram ha pubblicato una splendida foto con il suo nuovo amore, Bastian Muller. Sono ormai lontani i tempi in cui ne sfoggiava soltanto brandelli, tra foto e video, tutelandone l’identità. Questo amore è vero e prosegue ormai da un bel po’.

Ciò che sorprende, però, è principalmente la reazione del pubblico. I nostalgici di Blasi e Totti non mancano di certo ma, è innegabile, sono sempre più gli utenti che evidenziano come lei appaia nuovamente serena.

Ecco ad esempio un commento che è la giusta sintesi delle due linee di pensiero, tra chi guarda al futuro e chi grida che c’è solo un capitano: “Dico la verità, io vorrei rivederti tanto con Francesco ma devo ammettere che Bastian ti ha resa più bella e il sorriso che hai illumina tutto ciò che ti circonda”.

Dal canto suo, Ilary si è limitata a pubblicare un post striminzito. Soltanto due cuori completamente bianchi. Il riferimento cromatico è facile da decifrare, dal momento che nella foto i due appaiono in un rigoroso white look.

Unica 2 su Netflix

Così come accaduto con Barbara D’Urso, ufficialmente non ci sarebbe stato alcuno scontro tra Ilary Blasi e Mediaset. A conti fatti, però, la conduttrice è fuori dalle scelte di Pier Silvio Berlusconi. Si vocifera che parte della motivazione sia da ritrovare in Unica. Il documentario proposto da Netflix è divenuto rapidamente un caso, che forse l’azienda milanese avrebbe voluto sfruttare, lavorando alla produzione e non guardandola da spettatori.

Sui social si parla di Unica 2 ma, in realtà, il titolo scelto stavolta è Ilary, semplicemente. Visibile in streaming da giovedì 9 gennaio 2025, segue il percorso mentre “ridisegna la sua vita dopo il divorzio, tra crescita personale, opportunità di carriera e un nuovo amore”.

Tutto lascia pensare che potremo scoprire qualche dettaglio in più sul suo futuro televisivo, per quanto in maniera parziale. Di certo al momento il ritorno a schermo su Mediaset è da escludere. Ciò che però più interessa ai fan, è innegabile, è conoscere meglio Bastian, che sarà tra i protagonisti di questa docuserie.