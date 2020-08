Ilaria D’Amico, compleanno lontano dai social dopo l’addio a Sky

editato in: da

Alena Seredova e Ilaria D’Amico, lo stile a confronto delle due donne di Buffon

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon sono sempre stati molto riservati, per quel che riguarda la loro vita privata, e in questa occasione non sono stati da meno. Così, il 47esimo compleanno della bravissima conduttrice è trascorso lontano dai social, probabilmente con una splendida festa in famiglia.

In questi giorni, Ilaria D’Amico è finita al centro dell’attenzione dei media a causa del suo addio al calcio: “Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all’inizio, con tante valigie vuote da riempire. Mi sono divertita, emozionata e appassionata ogni minuto delle mie dirette e questo è stato possibile grazie ai miei compagni di viaggio” – ha dichiarato la conduttrice durante la sua ultima diretta, al termine della finale di Champions League.

Da ben 18 anni volto di Sky Sport, Ilaria ha così annunciato di volersi dedicare a qualcosa di completamente nuovo. E sebbene già si parli di un innovativo format a tema attualità, al momento tutto si riduce solamente a qualche indiscrezione. La D’Amico, piuttosto, sembra impegnata unicamente a godersi qualche giorno di relax, dopo tanto tempo trascorso nel seguire gli incessanti ritmi televisivi.

E forse è proprio per questo, sempre circondata dalle luci dei riflettori nella sua vita professionale, che la conduttrice ama mantenere il riserbo su ciò che accade “dietro le quinte”. Ilaria D’Amico non ha mai fatto molto uso dei social network, preferendo piuttosto vivere le emozioni in tempo reale, custodendole per se stessa e per la propria famiglia. Anche nel giorno del suo compleanno, ha accantonato il suo profilo Instagram e si è dedicata ai suoi affetti più cari, sicuramente festeggiando tra amici e familiari.

Anche Gigi Buffon, a quanto pare, ha deciso di rinunciare agli auguri sul web. Se è vero che proprio da lui talvolta arrivano alcune bellissime foto che ritraggono la sua famiglia, come quelle che testimoniano la loro splendida estate, in questa occasione anche il portiere bianconero ha preferito mantenere il silenzio social.

Non servono d’altronde molte parole quando ci si ama, ed è evidente che tra Buffon e Ilaria D’Amico vada tutto a gonfie vele. Sono ormai lontani gli anni in cui il loro amore continuava a finire in prima pagina come notizia scandalistica, quando Gigi era ancora legato ad Alena Seredova. E le molte tensioni che hanno covato sotto le ceneri di una storia conclusasi in maniera difficile sono andate via via scemando, tanto che oggi la modella croata ha ritrovato un buon rapporto con il suo ex marito, anche per il bene dei loro bambini.

Tuttavia, c’è qualcosa che non si può cancellare: le durissime parole con cui la D’Amico è stata additata, la “rovinafamiglie” che ha distrutto l’armonia di una splendida coppia. La giornalista, solo pochi giorni fa, è tornata a parlare di quel difficile momento della sua vita, sfogandosi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano: “C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”.