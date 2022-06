Gustavo Rodriguez in ospedale, la foto della moglie Veronica su Instagram

Attimi di preoccupazione in casa Rodriguez: Gustavo, il padre di Belen, è stato operato per un problema all’intestino. Per fortuna pare che sia andato tutto per il meglio, come ha fatto sapere la moglie Veronica su Instagram. La donna infatti ha pubblicato uno scatto in sua compagnia sul suo profilo social, mostrando il marito con il camice d’ospedale.

Gustavo Rodriguez in ospedale: l’intervento

Gustavo Rodriguez si trova attualmente in ospedale: l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi pare che sia stato ricoverato dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ha riscontrato un problema al colon, come ha fatto sapere la moglie Veronica Cozzani con un post su Instagram.

La donna ha pubblicato uno scatto nel quale si è mostrata al fianco del marito dopo l’operazione: lui la bacia dolcemente sulla fronte, con indosso un camice e sullo sfondo la stanza di un ospedale. “Guarisci presto“, ha scritto lei a corredo del selfie condiviso su Instagram.

La madre di Belen Rodriguez ha fatto sapere ai suoi follower, tramite i commenti sotto il post, che il marito si è dovuto sottoporre a un’operazione piuttosto invasiva: “Gli hanno fatto un intervento per una perforazione al colon”. Sembra però che tutto sia andato per il meglio, come ha specificato Veronica. Non si sa se i problemi di salute siano stati dovuti alla sua recente avventura in Honduras o se siano sopraggiunti indipendentemente dalla partecipazione al reality show.

“Ora sta meglio”, ha aggiunto la Cozzani, ringraziando i fan per i messaggi di solidarietà per l’ex naufrago, che dopo l’abbandono del reality show da parte del figlio Jeremias con cui aveva iniziato il suo percorso nel gioco, è stato eliminato qualche settimana fa, lasciando spazio ad altri concorrenti.

Gustavo Rodriguez, le parole di Cecilia su Instagram

Anche Cecilia Rodriguez ha voluto dedicare delle parole dolcissime ai genitori in questo momento particolare, che di certo non deve essere dei più sereni. La sorella di Belen ha condiviso nelle storie di Instagram lo scatto della madre in ospedale, scrivendo “Li amo con tutto il mio cuore, sono la mia forza”.

Non è certo un mistero che Gustavo e Veronica siano un grande esempio d’amore per i figli. “La mamma è la mia migliore amica. È una persona che tutti dovrebbero avere al fianco perché lei c’è sempre e si fa in quattro per aiutare tutti”, aveva raccontato proprio Cecilia in una recente intervista a Verissimo. Insieme a lei c’era anche Belen, che aveva raccontato quanto fosse d’ispirazione la storia d’amore dei genitori: “Nessuna famiglia è quella del Mulino Bianco. Alla fine è questo l’amore: sapersi perdonare, saper restare nelle difficoltà, come recitano le promesse nuziali. Io nella cattiva sorte me ne sono andata e invece è bello rimanere“.