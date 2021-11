GF Vip, Lulù in difficoltà dopo l’addio di Bortuzzo: scontro con le sorelle

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sono giorni di grande tensione al Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo, infatti, è terminata nel peggiore dei modi proprio quando i due sembravano aver trovato un equilibrio. E il loro nervosismo ha contagiato tutta la Casa. Contro gli atteggiamenti di Lulù, infatti, si sono schierate anche le sue sorelle: Jessica e Clarissa.

Grande Fratello Vip, Lulù in difficoltà

Dopo l’ultima puntata, in cui è stata pubblicamente allontanata da Manuel Bortuzzo, Lucrezia Selassiè, da tutti chiamata Lulù, sta vivendo dei momenti di forte difficoltà. Lei, che per il gieffino prova sentimenti profondi che, però, l’hanno portata a compiere gesti da tutti poco apprezzati, sta soffrendo per il distacco e per il rimprovero ricevuto da Alfonso Signorini.

Presa coscienza dei suoi sbagli e dei suoi comportamenti opprimenti, ha anche deciso di scrivere una lettera di scuse per Bortuzzo. Non ha trovato però il sostegno delle sorelle Jessica e Clarissa che, invece, credono stia ricadendo sempre negli stessi errori.

Il clima, così, si fa sempre più teso, tanto che basta pochissimo a far scattare piccoli scontri. Come, ad esempio, un torneo di biliardo organizzato dai vipponi, che ha visto una Lulù intenzionata a non voler cambiare squadra e a dividersi da Manuel per entrare nel team di Gianmaria. È la sorella Clarissa, questa volta, ad intervenire:

Non fare mai più una scenata del genere dopo che avete litigato due giorni fa, perché risulti ancora pesante. Non dovevi fare questa scenata da bambina. Il tuo atteggiamento era sbagliato.

GF Vip, nervosismo tra le sorelle Selassiè

Ed è proprio Clarissa, la più piccola delle tre sorelle, ad avvertire di più il peso della tensione che si è creata in Casa. Ha ammesso, così, la difficoltà di affrontare questo percorso con le sorelle, soprattutto con Lulù, che raramente ascolta i suoi consigli. Confidandosi con Miriana, ha poi dichiarato:

Lulù ha avuto un momento in cui ha sbagliato, però non ha fatto del male nessuno volontariamente. È una persona buona e fragile. […] Questi ultimi giorni me li sono vissuti male, non per la nomination, ma per ciò che è successo con Lulù.

Le sorelle Selassiè riusciranno a trovare un punto di equilibrio per continuare il loro percorso insieme in questa edizione del GF Vip, o i dissapori continueranno fino ad una inevitabile divisione del trio?