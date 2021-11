GF Vip, Bortuzzo chiude per sempre con Lulù: “Il problema sono io”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manuel Bortuzzo ha chiuso con Lulù Selassié, con delle parole che hanno messo definitivamente fine alla loro amicizia speciale sorta fin dai primi giorni di permanenza all’interno della Casa del GF Vip. Il campione di nuoto è sembrato piuttosto deciso, lasciandosi andare a una confessione piuttosto personale e che riguarda i sentimenti che prova verso la vita e verso se stesso.

GF Vip, le parole di Manuel Bortuzzo

Dopo un riavvicinamento piuttosto importante, Manuel Bortuzzo ha deciso di tagliare i ponti con la principessa etiope, che aveva già messo in guardia rispetto alla frequenza dei suoi atteggiamenti affettuosi, che talvolta lo hanno infastidito. Di fronte a questo ennesimo rifiuto, Lulù è rimasta letteralmente di stucco. Col passare dei giorni si era convinta, infatti, che le cose stessero procedendo per il meglio.

A mettere un freno agli entusiasmi è stato proprio lui, che si è espresso con parole molto forti: “Tu devi fare la tua strada e io mi riprendo da solo, ho più alti che bassi”. La principessa ha accolto questa confessione con grande sensibilità, sciogliendosi in lacrime di fronte a un Bortuzzo che invece è apparso categorico:

“Non ci arrivi a capire che se non lo voglio, forse è perché non voglio rovinare quella cosa e non perché mi fa schifo? Io sono fatto così. Quando nella vita succede qualcosa che mi pesa dentro, il mio mood cambia, la mia voglia cambia, non affronto più la vita con la stessa voglia di prima. Le cose delicate, anziché rovinarle, per carattere mi viene da metterle da parte. C’è una parte di me che rovina le cose, per questo le metto da parte”.

La sensibilità di Lulù

Lulù Selassié ha sempre dimostrato di essere molto di più di trucco e lustrini, mostrandosi sempre attenta alle parole che Manuel ha voluto rivolgerle nel corso di questa esperienza al Grande Fratello, anche quando lui è stato irremovibile: “Io non ho vissuto dei bei momenti proprio nella mia vita, sai quante cose belle mi sono perso per colpa del mio comportamento? Non imparo perché è impossibile quando hai un peso così grande. Fidati di me”.

Queste parole non hanno però sciolto i dubbi di Lulù, che gli ha fatto notare come cambi il suo atteggiamento quando si trova in compagnia di Aldo Montano, ritrovando il sorriso e la voglia di scherzare: “Io ho bisogno di te, di stare con te, non ti chiederei mai di stare insieme tutto il giorno, sarei pazza, ma almeno un po’ di tempo. Durante il pomeriggio, la sera, perché io non ce la faccio”.

La supplica della principessa non ha comunque sortito l’effetto sperato, tanto che Manuel Bortuzzo si è sentito di ribadire: “Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io”.