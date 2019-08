Giulia Salemi, la verità sul tradimento di Monte. Parla Isabella

editato in: da

È ufficiale, Francesco Monte e Isabella De Candia sono una coppia, nessun ritorno di fiamma quindi tra il tarantino e Giulia Salemi.

Da quando l’influencer piacentina ha annunciato la fine della relazione con l’ex protagonista di Uomini e Donne, non ci è voluto poi molto affinché il gieffino si mostrasse al pubblico con la sua nuova fidanzata.

Questo ha creato diverse polemiche e dubbi, sempre più insistenti da parte dei fan, sul fatto che Francesco avesse tradito Giulia con Isabella, sua attuale fidanzata.

I due, si sono incontrati durante il Grande Fratello Vip 3 e nessuno ai tempi avrebbe scommesso sulla coppia. Se infatti la Salemi si è dichiarata al bel tarantino, già dopo i primi giorni della casa più spiata d’Italia, più riflessivo è stato l’atteggiamento di Francesco. Soltanto quando le telecamere si sono spente infatti, Monte ha aperto il suo cuore a Giulia, con l’inaspettata scelta di andare a convivere con la ragazza.

Quella complicità però, tanto ostentata mezzo social, è venuta a mancare soltanto dopo qualche mese dall’inizio della relazione, portando alla rottura del fidanzamento. Dopo pochissime settimane però, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, si è mostrato in compagnia della top model Isabella De Candia. Non è passato poi molto, dall’ufficializzazione della storia dei due. Questo ha inevitabilmente insospettito i telespettatori della casa del Gf che hanno subito gridato al tradimento, ipotesi tra l’altro mai smentita da Giulia.

A parlare però ora è la bellissima modella. Isabella infatti, nel suo ultimo post di Instagram si è lasciata andare ad una dolcissima dedica al suo Francesco, all’intero della quale si percepisce la forte intesa che si è creata tra i due.

La De Candia però, si è spinta oltre, precisando, a grandi lettere, che il loro è un amore nato dall’incontro di due persone libere. Sarà riuscita la modella, con le sue parole, a mettere a tacere la polemica che ruota ormai da tempo, circa il tradimento di Monte nei confronti della Salemi?

Intanto Giulia, rimasta in silenzio dopo la fine di quella relazione a lei così cara, sembra si stia preparando al suo ritorno in televisione come tronista di Uomini e Donne.