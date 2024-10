Fonte: IPA Piero Marrazzo e la figlia Giulia

Giulia è la figlia di Piero Marrazzo, noto giornalista e politico italiano, ex presidente della Regione Lazio e storico conduttore di programmi televisivi, e di Roberta Serdoz, giornalista del TG3. Nata in una famiglia di giornalisti e persone di rilievo nel campo della comunicazione, la sua vita è stata sotto i riflettori in parte per il suo cognome e in parte per le vicende personali e professionali dei suoi genitori.

Piero Marrazzo ha avuto una carriera di tutto rispetto, prima come giornalista per la Rai e poi come politico, ma la sua immagine pubblica è stata segnata da uno scandalo nel 2009, che lo ha coinvolto in vicende legate a una frequentazione con persone transessuali e all’uso di droga. Da qui, le sue dimissioni dal suo incarico di presidente della Regione Lazio e il forte impatto su tutta la sua famiglia, inclusa Giulia, che all’epoca era ancora molto giovane.

Chi è Giulia Marrazzo

Giulia ha vissuto gran parte della sua vita privata lontano dai riflettori, in parte per scelta personale e in parte per la protezione che i suoi genitori hanno cercato di offrirle dopo il tumultuoso periodo che ha investito la loro famiglia. Nonostante la notorietà del padre, ha infatti sempre mantenuto un profilo basso, dimostrando una forte riservatezza riguardo alla sua vita privata. Crescere in un contesto in cui il proprio padre era una figura nota, soprattutto in seguito a eventi che hanno scosso l’opinione pubblica, ha inevitabilmente influenzato il suo percorso.

Roberta Serdoz, la madre di Giulia, ha continuato la sua carriera di giornalista anche durante e dopo le difficoltà familiari, contribuendo a mantenere un equilibrio e una stabilità nella vita di sua figlia, che ha potuto contare su di lei come figura di riferimento. Entrambi i genitori, pur vivendo separati dopo lo scandalo, hanno sempre mantenuto un rapporto di affetto e vicinanza con la figlia, dimostrando la volontà di garantire a Giulia una crescita il più possibile serena nonostante le difficoltà. La giovane ha seguito le orme dei suoi genitori e oggi è una giornalista affermata. Ha lavorato per Ansa, AdnKronos, TPI oltre che per Mediaset e Open, solo per citarne alcuni.

La vita privata

Sulla sua vita privata non si hanno notizie, perché preferisce mantenere riservata la sua sfera personale come ha sempre cercato di fare la famiglia, con lei e con le sue sorelle Diletta e Chiara. Lei è però intervenuta in difesa di suo padre dopo che per anni è rimasto al centro dell’attenzione mediatica per lo scandalo che l’aveva colpito e che ha fermato la sua carriera, compromessa per quello che era successo nel 2009.

Le parole di Giulia Marrazzo in difesa del padre

È lei la persona che gli è rimasta a fianco nonostante tutto e malgrado lo scandalo che ha investito la sua famiglia nel 2009. “Da figlia per me quel giorno, ricordo che era un venerdì, fu il momento di amare nell’esserci. Se coraggio vuol dire non avere paura nel prendere le difese di un gran padre come è stato per me Piero Marrazzo, l’ho avuto”, ha raccontato Giulia Marrazzo, “È stata durissima, un giorno ho avuto paura che mio papà fosse morto, perché la tata di mia sorella mi rispose al telefono singhiozzando”.

Oggi, da giornalista, il suo sguardo sulla vicenda è diventato anche professionale: “Il giudizio sulle vite private e personali è il male. Io da cronista, lo sospendo sempre. Ognuno ha i propri occhi, un osservatore può dire la sua, ma generalizzare è sbagliato, il giudizio può davvero travolgere le persone. Posso dire, per esserci passata, che dietro ai titoli dei giornali ci sono vite, nomi, cognomi”.