“Un nome che farà discutere” a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

IPA Milly Carlucci vorrebbe Piero Marrazzo a Ballando con le Stelle, secondo un'indiscrezione

Un “colpo da 90, anzi da 100”, così lo ha definito il giornalista Gabriele Parpiglia riferendosi all’ultima presunta decisione di Milly Carlucci che, secondo quanto riportato dal giornalista, potrebbe portare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle “un nome che farà discutere”. Si tratterebbe del giornalista, conduttore televisivo ed ex presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, tornato da poco in TV per parlare dello scandalo che lo ha travolto in un’intervista a Verissimo e attualmente impegnato nella promozione del suo libro Storia senza eroi.

L’indiscrezione su Piero Marrazzo a Ballando con le Stelle

Non c’è l’ufficialità, ma sembra che le voci si stiano facendo via via sempre più insistenti tra i corridoi di Mamma Rai. “Ecco chi è il colpo da 90, anzi da 100, che Milly Carlucci porterà in pista a Ballando con le stelle – si legge -. Un nome che farà discutere, che riporterà sotto i riflettori una figura che ha attraversato i palazzi del potere, che ha conosciuto l’apice del successo politico e giornalistico, e che ora è pronto a una nuova sfida completamente diversa”.

E ancora: “Un personaggio che ha guidato una delle Regioni più importanti d’Italia e che, dopo anni lontano dai riflettori, è pronto a rimettersi in gioco nel contesto più inaspettato di tutti”. Un altro nome si aggiunge ai rumors sul celebre programma del sabato sera di Milly Carlucci, ormai una certezza nel palinsesto televisivo ed è quello di Piero Marrazzo. Lontano dalle scene televisive ormai da tempo, complice lo scandalo da cui è stato travolto (ma dal quale è anche uscito), il giornalista e conduttore televisivo potrebbe decidere di rimettersi in gioco proprio a Ballando.

Una delle sue ultime apparizioni televisive è stata a Verissimo dove, lo scorso marzo, ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin per raccontare gli anni più difficili, quelli in cui tutto è cambiato e che ha superato con non poca fatica.

IPA

La vita di Marrazzo dopo lo scandalo

Ma facciamo un passo indietro. Nel luglio 2009 i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento a Roma, sorprendendo l’ex Presidente della Regione Lazio in compagnia di Natalì, donna transgender. La vicenda è diventata pubblica e da quel momento vita e carriera di Marrazzo hanno subito uno scossone, per usare un eufemismo.

Un caso che ha destato scandalo, che lo ha messo di fronte a un tentativo di ricatto (hanno minacciato di diffondere un video registrato a sua insaputa in quell’occasione) al quale ha deciso fermamente di non cedere. I carabinieri sono stati imputati per il tentativo di ricatto e per corruzione e concussione e poi condannati.

“C’è qualcosa che all’epoca ha anche colpito la società. Con le donne transessuali la maggioranza dei rapporti sono da parte degli uomini eterosessuali. Io non avevo la forza di condividerla. Io avevo una vita parallela che non avevo condiviso con mia moglie. Quando un uomo si comporta così un vigliacco perché non ha il coraggio di dirlo – ha raccontato a Verissimo -. La maggioranza delle volte sono uomini eterosessuali ad avere rapporti, sessuali o sentimentali, con donne transessuali, sex worker o no. Ma non avevo il coraggio di confessarlo a mia moglie e alle mie figlie“.

Il suo libro Storia senza eroi racconta proprio questi anni e della sua vittoria, seppur a metà. “Noi una cosa l’abbiamo imparata: sì c’è stato un processo, sono stato una vittima ma si ferma lì – ha raccontato sempre a Verissimo -. Perché quell’odio è stato usato ogni giorno contro di me, contro una donna e contro la comunità LGBTQ+. Questo aiuta a dare un senso a come puoi usare un errore. Le vere vittime di quel maledetto giorno furono le donne transessuali perché loro sono rimaste lì, io sono qui”.