Che fine ha fatto Giovanni Conversano di Uomini e Donne? Dopo aver raggiunto il successo nello show di Maria De Filippi, il modello pugliese è diventato un imprenditore.

Oggi è legato alla modella Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il figlio Enea. Da tempo si è allontanato dal mondo della tv per seguire un’altra strada, creando ben quattro società che si occupano di organizzazione dei eventi, sicurezza nel luogo di lavoro e formazione manageriale. “Occupiamo stabilmente 13 persone – ha svelato tramite un comunicato stampa – e, nel solo 2018, hanno generato un volume d’affari di un milione di euro”.

Negli anni Duemila, il modello pugliese era diventato uno fra i personaggi televisivi più amati e seguiti. Era il 2007 quando Serena Enardu (gemella di Elga) e Giovanni Conversano iniziarono la loro love story davanti alle telecamere. La passione, scoppiata a Uomini e Donne, durò tre anni, sino a quando la showgirl annunciò la rottura, causata da un tradimento.

Lei tornò in Sardegna, dove oggi vive una relazione con Pago (ex di Miriana Trevisan), mentre lui si innamorò della giovanissima Giada Pezzaioli. Nessuno credeva in quella storia d’amore, segnata da ben 15 anni di differenza, ma a distanza di anni il legame con l’ex miss è ancora forte e indissolubile.

La coppia si è trasferita a Lecce e ha avuto il piccolo Enea. Conversano ha abbandonato definitivamente la tv, dopo essere stato spesso ospite di numerose trasmissioni di Barbara D’Urso e ha aperto alcune società. Una laurea in Scienze della Formazione e tanta voglia di fare, Giovanni a messo a frutto nella vita ciò che imparato a Uomini e Donne.

“Ho sempre guardato al modo di lavorare di Maria – ha confessato l’ex tronista dello show – che è una grandissima professionista, instancabile e sempre attenta anche al più piccolo dettaglio, quello che magari poteva sembrare ininfluente ma che invece era capace di cambiare tutto”.