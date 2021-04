Chi è Giorgia Malerba, la giovane cantante che ha conquistato TikTok

editato in: da

È una vera celebrità sui social, ma non solo: Giorgia Malerba, oltre ad essere diventata una star su TikTok, è anche una giovane cantante che ha all’attivo già tre brani, Loca con te, No Good e Il mio riflesso, canzone dedicata al fratello.

Il successo sulla piattaforma video è arrivato per caso, quando durante il lockdown ha iniziato a realizzare video sempre più coinvolgenti. Da allora è stato un crescendo: TikTok è stato il suo trampolino di lancio per farsi notare e raggiungere il suo obiettivo. Nel giro di un anno ha conquistato oltre 2 milioni e mezzo di follower, numero destinato a crescere nel prossimo futuro.

Nome e cognome: Giorgia Malerba

Data di nascita: 17 luglio 1999

Dove abita: Terni

Nickname: Malerba

Segno zodiacale: Cancro

Fratelli: Tommaso

TikTok: Giorgia Malerba

Instagram: Giorgia Malerba

YouTube: Malerba

Giorgia Malerba da piccola

La star di Tik Tok è nata a Terni, in Umbria, il 17 luglio del 1999. La passione per il canto la accompagna da tutta la vita: Giorgia Malerba ha iniziato a studiare canto fin da piccola e col tempo ha coltivato la sua vena artistica, scrivendo anche i testi delle sue canzoni.

Si è infatti iscritta all’Academy di Isola degli Artisti di Roma per approfondire le sue conoscenze in merito. Nel 2019 la Malerba ha anche partecipato ad Amici, ma non ha avuto fortuna nel talent show di Maria De Filippi. Durante la prima puntata del pomeridiano del sabato, utilizzata per la formazione della classe, la sua esibizione purtroppo non convinse i maestri. Nonostante ciò ha saputo ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica, pubblicando già tre brani.

Le storie d’amore di Giorgia Malerba

Se Giorgia Malerba ha avuto qualche relazione, è stata davvero brava a nasconderla ai fan: la giovane infatti non ha mai ufficializzato sui suoi profili social di avere un fidanzato. Quel che è certo è che è l’influencer e cantante è circondata da tantissimo amore: quello della famiglia e degli amici.

La famiglia di Giorgia Malerba

Come si evince dai suoi video e dagli scatti pubblicati, la Malerba è legatissima alla sua famiglia. La giovane poi ha un rapporto speciale con il fratello Tommaso che è uno dei protagonisti dei suoi post su TikTok. Giorgia e Tommaso formano un duo inseparabile, sempre pronto a far divertire gli utenti della piattaforma video e a trasmettere il loro legame indissolubile.

Proprio per questo la giovane cantante ha dedicato al fratello – suo alleato e complice – uno dei suoi brani, Il mio riflesso, un pezzo personale e intimo rispetto a quelli con cui ha esordito.

Collaborazioni e litigi

Giorgia Malerba ha realizzato il suo sogno riuscendo a pubblicare i suoi primi brani. Quando è uscito Loca con te ha coinvolto nel video del pezzo tanti dei suoi più cari amici e colleghi tiktoker.

Da Valerio Mazzei, Diego Lazzari, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro, passando per Vincenzo Cairo, il fratello Tommaso, Zoe Massenti e anche Michelangelo Vizzini, che aveva partecipato ad Amici nella stessa edizione in cui si era presentata anche la Malerba.

Le attività di Giorgia Malerba

Nonostante la giovane età, Giorgia Malerba è riuscita a trasformare in realtà il suo sogno nel cassetto, ossia diventare una cantante. La tiktoker ha pubblicato nel luglio del 2020 il brano Loca con te in collaborazione con Andry The Hitmaker, uno dei produttori più in vista della scena trap italiana, seguito da No Good, in collaborazione col rapper Mambolosco, uscito nel gennaio del 2021. Ad aprile dello stesso anno Giorgia ha annunciato l’uscita del singolo Il mio riflesso, dedicato al fratello Tommaso.

Nando e Alfonso, i cani di Giorgia Malerba

Giorgia è una grande amante degli animali: ha infatti, due cani, Nando e Alfonso, e tre oche, che spesso appaiono nei suoi video. La ragazza ha anche scelto di dedicare un tatuaggio ai suoi amici, come ha mostrato tempo fa su Instagram.