Fonte: IPA Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è uno dei protagonisti del venerdì sera di Rai Uno con la nuova edizione di The Voice Senior, che lo vede nella veste di coach. Il programma televisivo fa segnare sempre degli ottimi ascolti ma i trionfi televisivi del cantante sono stati offuscati, nelle ultime ore, da un annuncio che preoccupa tutti i suoi sostenitori e quelli del figlio LDA, anche lui cantante.

Lo staff del giovane talento, infatti, ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dell’artista un annuncio che ha allarmato tutti coloro che amano la loro musica. Sembra che il ragazzo stia vivendo un momento complicato e sia impossibilitato a utilizzare il suo telefono. Ma c’è chi vede nella comunicazione del team di LDA anche una trovata di marketing.

LDA, l’annuncio social

Gigi d’Alessio è diventato da poco nuovamente papà. Infatti nel luglio 2024 è nata Ginevra, la sua sesta figlia, avuta dalla relazione con la compagna Denise Esposito. Ma il cantante ha già avuto altri quattro figli dalle sue precedenti relazioni e un altro, Francesco D’Alessio nato nel 2022, arrivato proprio grazie al rapporto amoroso con l’attuale fidanzata.

Dal suo matrimonio con Carmela Barbato sono nati, invece, Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio, meglio conosciuto con il nome d’arte LDA. Il ragazzo infatti è l’unico ad avere seguito le orme del padre e ad aver scelto di essere cantante, decidendo anche di partecipare a un’edizione di Amici, in cui si è fatto conoscere al grande pubblico e ha dimostrato tutto il suo talento.

Adesso un annuncio social, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del giovane cantante, ha fatto preoccupare tutti i suoi sostenitori. Nel comunicato si legge: “Comunicazione importante dallo staff di LDA. In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione”.

In seguito il team di LDA ha pubblicato sul profilo social del cantante un ulteriore annuncio con una precisazione: “Attenzione. Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene, le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e, come detto in precedenza, non fate circolare fake news”.

Fonte: IPA

I sostenitori del cantante hanno notato anche che la sua immagine del profilo è stata cancellata a favore di uno sfondo nero e che tutti i post dello stesso sono stati cancellati. Nella biografia dell’account social inoltre è comparsa la scritta: “Questo profilo è attualmente gestito dal suo team”.

Annuncio di LDA, le ipotesi

L’annuncio dello staff di LDA ha fatto scatenare le più diverse ipotesi su cosa gli possa essere successo. All’inizio c’è chi ha pensato a dei problemi di salute, eventualità poi smentita dall’ulteriore post condiviso sul profilo social del ragazzo. Ma c’è chi ha anche pensato a dei guai giudiziari o a una trovata di marketing per il lancio di un nuovo singolo: “Spero che questa non sia una mossa di marketing perché sarebbe del tutto sgradevole, oltre che una mancanza di rispetto per chi davvero sta male. Se poi è effettivamente successo qualcosa di grave, mi spiace”.

Quest’ultima ipotesi non sembra così remota visto che in entrambi gli annunci sono state inserite le parole: “Fake News”, sottolineandole con il colore rosso e il maiuscolo. Che sia il titolo della sua prossima hit?