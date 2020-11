Giancarlo Giannini a Domenica In, i successi e gli auguri a Monica Vitti: “Un’attrice strepitosa”

editato in: da

Monica Vitti, una vita per immagini

Ospite a Domenica In, Giancarlo Giannini ha ripercorso una parte della sua lunga carriera, per ricordare alcuni momenti incredibili della sua vita. Come ciliegina sulla torta è arrivato anche un importante riconoscimento per consacrare ancora una volta l’attore, famoso in tutto il mondo.

Giancarlo Giannini e Rodolfo Valentino sono ufficialmente gli unici due attori ad avere conquistato una stella sulla celebre Walk of Fame. È arrivato infatti anche questo premio così importante per la carriera di Giannini. La sua è una vita costellata di incredibili successi, alcuni di questi sono stati celebrati nel salotto di Mara Venier.

Giancarlo Giannini ha raccontato con affetto Monica Vitti, che il 3 novembre ha compiuto 89 anni. “Dramma della gelosia” proprio con Marcello Mastroianni e la Vitti, è stato uno dei primi film importanti a cui Giancarlo ha partecipato.

Monica è sempre stata generosa nel suo lavoro. Una vera professionista, un’attrice strepitosa.

Ha ricordato Giancarlo, che si ritiene molto fortunato ad aver incontrato lungo il suo percorso professionisti incredibili, proprio come Monica. Anche la padrona di casa ha voluto ricordare con amore la grande attrice, con una rivelazione:

La prima “Domenica In” la devo proprio a Monica, lei era una delle protagoniste di quell’anno e sostenne me, che ero una semi sconosciuta

In studio è stato mostrato anche un piccolo pezzo del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” film del 1974, in cui Giancarlo Giannini è protagonista insieme ad un’altra grande attrice, Mariangela Melato. Un successo internazionale oggetto anche di un celebre remake interpretato nel 2002 dalla cantante Madonna insieme al figlio di Giannini, Adriano.

Giancarlo ha raccontato che anche Lina Wertmuller è stata fondamentale per la sua carriera, confermando ancora una volta che è proprio grazie a persone come lei, incontrate durante la sua carriera, che gli è stato possibile diventare il grande attore quale è.

Giancarlo Giannini è attualmente impegnato sul set di due film, che però come tutti i settori stanno subendo dei ritardi nella lavorazione a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Con l’umiltà che lo contraddistingue, Giancarlo si è congedato con la promessa di ritornare da Mara Venier, rivolgendo a tutti degli auguri per il futuro senza stare tanto a pensare al passato.