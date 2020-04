GF Vip, Zequila si infuria, Signorini vince: le pagelle della diciannovesima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Scontri, addii e sorprese: la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip costringe i concorrenti a buttare giù la maschera, mentre Alfonso Signorini si dimostra, ancora una volta, all’altezza della situazione. Come era prevedibile la semifinale del reality è stata ricca di colpi di scena, ma soprattutto infuocata. Ormai i concorrenti, rinchiusi nel bunker di Cinecittà da mesi, hanno i nervi a fior di pelle e le liti nella casa sono all’ordine del giorno.

Al centro della puntata Zequila che nel corso della settimana è stato protagonista di numerose liti, prima con Teresanna Pugliese, poi con Sossio. Insieme ad Antonella Elia è stato uno dei concorrenti più discussi della trasmissione, fra passi falsi e risalite, che lo hanno portato a un passo dalla finale. Oltre ad Antonio ad abbandonare il GF Vip è stata anche Licia Nunez. L’ex di Imma Battaglia, che nell’ultimo periodo aveva perso terreno ed era stata definita una “stratega”, non ha nascosto la delusione per non aver vinto il GF Vip. Scopriamo dunque le pagelle e i momenti clou di questa semifinale dello show.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Comunque vada, il conduttore di questo GF Vip è riuscito a vincere la sua sfida. Come? Con garbo ed eleganza, senza alzare mai i toni o puntare sul dramma, ma restando chiaro e morigerato. Un grande cast l’ha aiutato, ma il successo del reality si deve soprattutto a lui che in una situazione difficile è riuscito a prendere in mano la situazione e a regalare un po’ di sorrisi al pubblico. “Le emozioni si mischiano a quello che succede all’esterno – confessa all’inizio della puntata -, ma c’è anche grande voglia di reagire con la speranza che tutto quello che stiamo vivendo finisca al più presto”.

ANTONIO ZEQUILA: 5. Un’uscita di scena così non se la sarebbe aspettata nessuno. Eppure Antonio Zequila, fra i protagonisti più chiacchierati del GF Vip, ha lasciato la casa senza salutare nessuno, forse provato dalle troppe critiche e dalla delusione di non aver vinto. Un nervosismo derivato da una serata in cui Zequila si è scontrato con tutti. Prima con Antonella Elia, responsabile di sperare in una sua uscita. “Sorridi perché sei convinta che esco io”, le dice e lei replica: “Fai risuonare il nulla che dici”. “Tu sei il nulla”, la risposta dell’attore. Poi scoppia la lite con Patrick Ray Pugliese. “Dell’umiltà ho fatto il mio verbo di vita – dice Zequila -. Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito […] Patrick ha fatto questo gioco due volte, dovrebbe lasciare spazio agli altri”. Alla fine esce senza salutare dopo il verdetto del televoto e i coinquilini si lamentano: “È l’ennesimo gesto arrogante da parte sua”.

LICIA NUNEZ: 7. Esce dalla casa del GF Vip, ma lo fa a testa alta, dimostrando grande equilibrio e umanità. “Per un attimo ho pensato a un pesce d’Aprile. Ci tenevo molto”, confessa ad Alfonso Signorini, poi abbraccia Antonella Elia con cui si è scontrata più volte. “Non ci siamo scelte – svela -, ma le ho voluto molto bene. Ieri non ho accettato l’iniziativa di Antonio di abbracciarla perché non lo sentivo. Sarebbe stata una forzatura. Stasera ho salutato una concorrente come ho salutato tutti gli altri e sono certa che fuori da questa Casa, quando sarà, vivendo entrambe su Roma riusciremo a chiarire tanti aspetti del nostro rapporto”.

PAOLO CIAVARRO: 5: Dopo l’addio di Clizia Incorvaia, che è stata eliminata a causa di alcune frasi contro Andrea Denver, l’attore ha perso la verve iniziale. Oscurato dalle personalità degli altri concorrenti e mai disposto a prendere posizione, il figlio di Eleonora Giorgi è riuscito a raccontare davvero poco di sè. Un vero peccato per il pubblico, ma anche per gli altri inquilini che iniziano a chiedersi se la sua sia “troppa educazione” o “strategia”.

PATRICK RAY PUGLIESE: 7. Stratega oppure no, poco importa. L’unica certezza è che il questo GF Vip, Patrick ci ha insegnato la sottile arte dell’autoironia. Quando Zequila lo attacca, accusandolo di pesare 100 kg, lui sorride e fa l’ennesima battuta: “Vieni fuori, facciamo panza contro addominali e tra due minuti vediamo chi esce”. E non è un caso che per molti sia il vincitore annunciato.