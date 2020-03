GF Vip, Teresanna Pugliese in crisi: litiga con Zequila, poi si sfoga

editato in: da

Teresanna Pugliese va in crisi al Grande Fratello Vip, litiga con Antonio Zequila, poi si sfoga. Il motivo del contendere? Una telenovelas che il conduttore voleva mettere in scena, ma che non ha incontrato il favore dei coinquilini. “Dovete recitare”, ha detto Zequila, ma Patrick Ray Pugliese da subito non è apparso d’accordo: “Ma dobbiamo mangiare ancora”.

“Siete veramente i peggiori della specie – ha tuonato lui -. Fate gli attori, fate vedere che siete capaci di recitare”. Teresanna ha immediatamente replicato: “È un’opportunità per divertirci e divertire. Che dobbiamo dimostrare? Qua nessuno vuole fare l’attore”.

Zequila è apparso molto seccato e l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mettere le cose in chiaro: “O non mi sono espressa bene o non ci capiamo. Tu hai detto che questa è un’opportunità per far vedere di saper recitare. Deve essere una gag per riempire le nostre giornate e divertirci. Non voglio metterla sul piano ‘dobbiamo recitare'”. Zequila ha quindi ribattuto: “Perché vuoi litigare con me adesso? Allora, lasciamo stare. Vuoi litigare con me che sono l’unico propenso a fare la tua idea. Prenditela con loro, non con me”.

Poco dopo la Pugliese si è sfogata con Licia Nunez, affermando di essere molto triste per via del comportamento dei coinquilini del GF Vip. “Mi posso dispiacere? – ha tuonato – Io non faccio le cose per essere ricambiata. Io faccio delle cose perché in quel momento sto vivendo anche un momento di affetto. E se poi, in altre occasioni, dall’altra parte vedo una strafottenza totale, un menefreghismo totale, ognuno pensa ai fatti suoi, allora sai che c’è? Ognuno pensi ai fatti suoi”.

“La storia qual è? – ha aggiunto Teresanna Pugliese -. Tra quindici giorni ognuno a casa e chi si è visto, si è visto? E allora faccio anche io così. Con chi riesco a condividere le cose? Con Licia? Le condivido con Licia, punto e basta. Perché se io ci metto amore, passione, affetto in quello che faccio e poi la situazione è che ognuno pensa alla sua giornata”.