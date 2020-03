GF Vip, Antonella Elia punzecchia Zequila: lo scontro si trasforma in lite

editato in: da

Il Grande Fratello Vip ormai è alle fasi finali e i nervi di tutti gli inquilini sono a fior di pelle: l’8 aprile infatti si concluderà l’avventura per i “vipponi”, i cui scontri sono sempre più frequenti.

Questa volta i protagonisti di una nuova lite all’interno del bunker di Cinecittà sono stati Antonella Elia e Antonio Zequila: sicuramente ad alterare gli equilibri che si erano creati nella casa è stata l’uscita di Valeria Marini, che ha provocato la nascita di nuove fazioni.

Nonostante l’ottimo rapporto che fino ad ora c’era stato tra i due, la Elia, dopo aver superato la prova del televoto, non ha perso l’occasione per punzecchiare Zequila: “Quando c’era la Marini ti sei allontanato e mi hai esclusa, stavi sempre dietro a lei solo perché aveva confermato il flirt di tanti anni fa. Ma sai quanto importa alla gente?”.

L’attore aveva cercato di ricucire con l’amica, ma aveva perso la pazienza, sfogandosi con Sossio Aruta. Ormai, arrivati a questo punto, ogni piccolo pretesto diventa causa di un nuovo scontro.

Infatti è scoppiata una nuova lite proprio nelle scorse ore: mentre molti dei concorrenti erano in cucina, Teresanna Pugliese si è accorta di uno strano silenzio da parte di Antonio e, prendendolo in giro, gli ha fatto notare: “Antò oggi sei piuttosto aggressivo, come mai? Che cosa è successo?”.

Zequila, che non ha colto l’ironia dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha replicato infastidito “Io? Non credo proprio. Forse tu confondi l’aggressività con l’educazione, è diverso. Perché qua si capisce una cosa per un’altra…”. E mentre Teresanna gli faceva notare che stava palesemente scherzando, in cucina è arrivata Antonella Elia e la situazione è presto degenerata.

“Nella stanza vicina fai gli appelli perché mi mandino fuori dalla Casa del Grande Fratello“, ha gridato la showgirl, che ha aggiunto “Sei patetico!“. Zequila dal canto suo ha gettato benzina sul fuoco, confermando la volontà di vederla fuori dal GF Vip: “Lo spero proprio, guarda! Così ci liberi”. Antonella ha continuato, aggredendolo: “Non ti dico quello che spero io, perché sono superiore”.

I toni ovviamente non si sono placati, e la Elia, che stava raggiungendo Andrea Denver in giardino, ha continuato a urlare: “Non se ne può più, continua a sbraitare, patetico. Ma sta zitto! Non ho resistito, dovevo dirglielo”.

Ormai tra i coinquilini la convivenza è sempre più complicata: chissà se tra i due, dopo questa lite, tornerà il sereno o continueranno a esserci rancori.