GF Vip, Serena riabbraccia Pago, Ciavarro incontra la Giorgi: le pagelle dell’ottava puntata

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non smette di stupire con una nuova puntata ricca di colpi di scena. A partire dall’uscita di Rita Rusic dalla casa e dall’ingresso di Serena Enardu, che ha finalmente riabbracciato Pago, diventando un concorrente ufficiale del reality.

Il bello di questo GF Vip è che le cose non sono mai come sembrano e che tutto cambia da una puntata all’altra. Così scopriamo un Michele Cucuzza stratega e un Andrea Montovoli grintoso, mentre Clizia Incorvaia tira fuori le unghie svelando ciò che pensa di Antonella Elia. Anche Adriana Volpe getta la maschera e lo scontro con le altre donne della casa è inevitabile.

Alfonso Signorini è ormai collaudato nel ruolo di conduttore e si muove con grande maestria fra momenti di commozione, dibattiti e leggerezza. Il risultato è un programma che scorre senza problemi e che appassiona il pubblico. Merito anche di Wanda Nara e Pupo, sempre più calati nelle vesti di opinionisti.

SERENA ENARDU E PAGO: 9. Inutile negarlo? Sono loro i veri protagonisti del Grande Fratello Vip. Il loro amore ha appassionato il pubblico e ha ottenuto, finalmente, il suo lieto fine. Dopo le lacrime di dolore a Temptation Island Vip, sono arrivate quelle di felicità. “Sono stanco anche io, molto… Non ci lasciamo più”, dice Pago stringendo fra le braccia la compagna. “Io quando uscirai ti devo dire un sacco di cose – la risposta di lei, che resterà nella casa come concorrente -, ci sono cose che ancora non sappiamo. Non ci siamo ancora conosciuti veramente”. Impossibile non sognare di fronte a una moderna favola d’amore, seppure televisiva, che conquista il suo “vissero felici e contenti”.

ANTONELLA ELIA: 6. Difficile decifrare una personalità così spigolosa, segnata da sofferenze, da un passato difficile e tormenti interiori. Antonella Elia si racconta e si fa capire, ma non sempre. Così finisce per scontrarsi con Clizia Incorvaia. “Con una persona arrabbiata con il mondo femminile non entro neanche in gioco, resto in panchina – dice la fashion blogger -. Mai una buona parola. Non è normale questo cambiamento repentino”. E anche Signorini riprende la Elia: “Quello che viene fuori è che hai un atteggiamento aggressivo verso le donne, io ti conosco, quell’aggressività pur nella tua estrema libertà cerca di limarla”.

PATRICK RAY PUGLIESE: 8. L’ultimo ex gieffino rimasto nella casa di Cinecittà tiene duro e batte al televoto Rita Rusic, considerata uno di concorrenti più forti. Genuino, divertenti e a tratti anche buffo: è rimasto lo stesso di anni fa, quando scherzava con Katia Pedrotti, facendo ingelosire Ascanio Pacelli. E se in casa qualcuno lo critica, il pubblico è dalla sua parte, tanto da fargli superare una nomination dopo l’altra.

WANDA NARA E BARBARA ALBERTI: 5. Chi si aspettava uno scontro fra titani è rimasto deluso. Tenere a freno una donna come Barbara Alberti è impossibile e i suoi giudizi sono sempre puntuali, a volte esagerati, ma senza dubbio sinceri. “Ci vediamo al GF Vip”, aveva promesso la Nara su Instagram, ma alla fine il confronto si è risolto nel nulla, con Wanda che si dice risentita per alcuni commenti su di lei e la Alberti che afferma di provare grande stima nei suoi confronti. Due personaggi così forti meritano di più.

ANDREA MONTOVOLI: 7. A poco a poco stiamo scoprendo una personalità forte e ricca di sfaccettature. L’incontro con la sorella commuove anche Signorini soprattutto quando l’attore racconta la morte del padre, avvenuta quando aveva 12 anni. “Quella mattina ho provato a svegliare papà, ma era entrato in coma. Dopo un mese ci ha lasciato”, svela.

PAOLO CIAVARRO, CLIZIA INCORVAIA ED ELEONORA GIORGI: 8. Lui, lei e la futura suocera: si potrebbe riassumere così l’incontro fra l’attrice di Borotalco e il figlio nato dall’amore per Massimo Ciavarro. Il conduttore si commuove vedendo la madre che benedice il futuro flirt con Clizia Incorvaia. “Lei è giusta per te”, le parole della Giorgi, che fa il tifo per una love story fra i due.