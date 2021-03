GF Vip, Garko su Instagram per Rosalinda e Zenga: “Vi auguro tutto il meglio”

editato in: da

Gabriel Garko, tutti i suoi amori (veri o per fiction)

Gabriel Garko ha dato la sua benedizione alla coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nata durante l’ultima edizione del GF Vip appena conclusa. L’attore ha condiviso una stories su Instagram con uno scatto che non lascia spazio ad alcun dubbio. La foto lo ritrae insieme ai due gieffini, felici e sorridenti (e anche più sereni) dopo la partecipazione al reality di Mediaset.

“Da amico, vi auguro tutto il meglio” ha scritto Garko. Un bel messaggio che arriva subito dopo la conferma social da parte della Cannavò e di Zenga in merito alla loro love story. Subito dopo la conclusione del GF Vip di Alfonso Signorini infatti, i due hanno pubblicato alcuni video su Instagram che li ritraggono sempre più innamorati. Una storia d’amore che ha superato tanti ostacoli e che sembra abbia tutti i presupposti per proseguire al di là delle telecamere.

L’approvazione di Gabriel Garko è giunta come una carezza per la bella Rosalinda, che nelle ultime due settimane ha fatto i conti con la rottura definitiva con Dayane Mello. Ha sorpreso e amareggiato i fan e gli stessi inquilini della Casa la decisione della modella brasiliana di mandarla in nomination a pochi giorni dalla finale, nonostante le affermazioni della Mello fossero state parecchio esplicite. Al punto da dichiarare di provare per Rosalinda qualcosa di più di una semplice amicizia.

Gabriel Garko oggi ha un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò. La stories di Instagram dell’attore ha immortalato il primo incontro dopo mesi di lontananza, per l’esattezza da quella fatidica data in cui Garko era entrato proprio nella Casa del GF Vip facendo coming out. In quell’occasione sono emerse le crepe di un passato piuttosto burrascoso, che li ha visti legati sentimentalmente per diverso tempo.

Rosalinda Cannavò è diventata famosa come attrice proprio recitando ne L’Onore e il Rispetto al fianco di Garko e nella relazione con l’attore ha trovato un sostegno importante, soprattutto in un periodo difficile che l’ha vista affrontare la malattia. “Voglio dirti una cosa, che forse non ti avevo mai detto. Grazie per quella volta che sei stata l’unica persona che si è accorta che io avevo un problema e hai cercato di aiutarmi”, così la Cannavò (entrata al GF Vip come Adua Del Vesco) aveva teneramente confessato a Garko.

Il gesto dell’attore ha un significato profondo e importante, a conferma della forte amicizia che lo lega a Rosalinda, piena di stima e affetto. Un bell’augurio per la giovane coppia fresca di GF Vip.