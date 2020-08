GF Vip, Elettra Lamborghini o Antonella Elia al posto di Wanda

editato in: da

Sembra essere un’estate particolarmente intensa per Alfonso Signorini, impegnato nella preparazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda il prossimo autunno dopo il grande successo della passata stagione.

Se Pupo è stato confermato come spalla del direttore di Chi, in seguito al riscontro positivo dello scorso anno, sembrerebbe essere in forse invece Wanda Nara come compagna di avventure del cantante. Una notizia che non è stata però né confermata né smentita, almeno per il momento, ma che ha inevitabilmente scatenato i rumours. Le indiscrezioni, nello specifico, vorrebbero in lizza Elettra Lamborghini per il posto lasciato vuoto dalla Nara.

Un grande passo per la Lamborghini, sempre in cima alle classifiche con le sue hit musicali: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo e quella come giudice a The Voice, potrebbe mettersi in gioco in uno scenario del tutto inedito, ovvero quello del Grande Fratello Vip.

Ad un passo dalle nozze con il dj AfroJack, ancora avvolte da un alone di mistero, Elettra potrebbe quindi essere proiettata verso un percorso televisivo che la vedrebbe finalmente protagonista in prima persona. Dopo le numerose esperienze come concorrente di diversi reality show italiani ed esteri, dall’iberico Gandia Shore al nostrano Riccanza, la Lamborghini potrebbe quindi essere pronta per un nuovo capitolo della sua carriera.

Se le voci di corridoio relative alla sua presunta partecipazione al reality show come opinionista si rivelassero vere, infatti, Elettra non solo andrebbe a sostituire Wanda Nara ma avrebbe avuto la meglio anche su una rivale d’eccezione: Antonella Elia. A giocarsi l’ambito ruolo, infatti, ci sarebbe proprio l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia. La Elia, reduce dalla controversa e chiacchierata esperienza a Temptation Island, potrebbe quindi rimettersi in gioco in una nuova veste nel reality che l’ha vista come indiscussa protagonista lo scorso anno.

Quello che sappiamo, ad oggi, è che è ancora in forse il posto accanto a Pupo e a Signorini e che la scelta, come le ultime indiscrezioni di TV Blog riportano, potrebbe ricadere proprio tra la Lamborghini e la Elia: due donne dello spettacolo irriverenti ed eccentriche che porterebbero quel pizzico di pepe in più ad un programma già di successo come il GF Vip.