Temptation Island, Antonella Elia cambia idea su Pietro delle Piane

Antonella Elia cambia idea su Pietro Delle Piane dopo Temptation Island. La star di Non è la Rai e l’attore si erano separati nel corso dell’ultimo falò di confronto durante il reality e sembrava che la storia fosse giunta al capolinea. In queste ore però le cose sono cambiate e ad annunciarlo è stata proprio Antonella.

Intervistata dal settimanale Chi, la Elia ha spiegato di aver incontrato di nuovo Pietro dopo la fine di Temptation Island per parlare con lui. “È sempre stato presente – ha ammesso -. Ci siamo rivisti svariate volte e abbiamo parlato. Io sono ancora innamorata e voglio credergli, mi manca tanto”. A interrompere l’intervista è stato proprio l’attore che ha regalato un mazzo di fiori alla showgirl. “Qualche giorno fa era il nostro mesiversario, voglio scusarmi per averti definito arida – ha detto -. Sei una persona profonda e sensibile. Ti amo davvero”.

Temptation Island si è rivelato più duro del previsto per Antonella e Pietro che hanno fatto i conti con insicurezze e paure. Nel corso del reality Delle Piane ha usato parole poco gentili per descrivere la fidanzata, parlando della sua mancata maternità e delle insicurezze che la attanagliano. “Una notte la sentivo piangere – ha raccontato alle single dell’Is Morus Relais -. Mi disse ‘Penso che quando morirò mi ricorderanno solo per avere tirato i capelli ad Aida Yespica all’Isola. Partecipa agli show come concorrente e non come presentatrice. Io sono appagato di quello che ho fatto. Sono felice perché sto bene io. Lei è come la bambina che scappa di casa, fa sciocchezze e poi il papà la va a riprendere ma io non sono suo padre e lei non è una bambina. È lei che è da sola, si deve preoccupare che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andarsene in una casa di riposo. Non io”.

Proprio in questi giorni Pietro e Antonella erano stati paparazzati insieme al mare, mentre Manila Nazzaro, che a Temptation Island era diventata la confidente della Elia, aveva svelato la volontà dell’amica di dare una seconda possibilità al fidanzato, nonostante ciò che era accaduto nella trasmissione.