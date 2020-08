Temptation Island, a fuoco il villaggio Is Morus Relais

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Incendio all’Is Morus Relais, il villaggio di Temptation Island in cui le coppie mettono alla prova il loro amore. Il reality si è concluso da qualche settimana e si è confermato, ancora una volta, come un grande successo. Lo show di Maria De Filippi tornerà a settembre con una nuova formula condotta da Alessia Marcuzzi, come annunciato dallo stesso Filippo Bisciglia, storico presentatore della trasmissione.

Quest’anno sono state tante le coppie che hanno fatto emozionare il pubblico, fra tradimenti, momenti di sconforto e falò di confronto. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno abbandonato l’Is Morus Relais più innamorati di prima, decisi ad andare a convivere e certi dei loro sentimenti, non è andata così bene ad Antonella Elia e Pietro delle Piane. L’ex stella di Non è la Rai non è riuscita a perdonare le parole del compagno e il presunto bacio con una tentatrice, anche se di recente il settimanale Chi ha avvistato la coppia in spiaggia, forse in cerca di una riconciliazione.

L’incendio sarebbe scoppiato alle 5 di mattina e le fiamme sarebbero state domate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, ci sarebbe una persona ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. “La Sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell’albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula – si legge sull’Unione Sarda, che ha riportato le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco -. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all’interno nella sala congressi. Una persona è stata accompagnata, dall’ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. Le fiamme hanno coinvolto anche un’auto in sosta davanti alla struttura. Fondamentale il supporto di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pula. Nell’hotel sono ambientate alcune puntate del reality Temptation Island”.