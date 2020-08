GF Vip, Antonella Elia al fianco di Pupo e Alfonso Signorini: è lei la nuova opinionista

editato in: da

Sembra starsi aprendo una lunga stagione televisiva per Antonella Elia. La soubrette si sta riprendendo il suo spazio in tv, anche per merito del pubblico che la supporta e ne apprezza il carattere e la verve. L’ultima novità è il fatto che partirà da un ruolo molto ambito: sarà lei, infatti, l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Pare che la Elia prendesse il posto di Wanda Nara fosse già stata vagliata all’inizio della stesura della nuova edizione del reality show. Si sapeva già che la Nara non sarebbe stata rinconfermata, anche per i suoi impegni in qualità di manager sportiva.

A giocare un ruolo importante è stata sicuramente la sua popolarità, cresciuta esponenzialmente con l’ultima edizione di Temptation Island. E mentre le immagini della Elia nel pignettu andavano in onda su Canale 5, il suo nome arrivava alle orecchie di tutti gli appassionati del reality, che stanno seguendo in tempo reale le indiscrezioni sulla nuova edizione.

Ciononostante, all’inizio la sua presenza non era stata data del tutto per certa. Infatti, insieme a quello della Elia era emerso un altro nome che avrebbe garantito, parimenti, un’impennata degli ascolti: quello di Elettra Lamborghini.

Stando a quanto riferiscono i beninformati sono state avviate delle trattative con entrambe e a un certo punto si era pensato addirittura di dare il ruolo sia alla soubrette che all’ereditiera, per creare una coppia di opinioniste decisamente fuori dagli schemi.

Tuttavia, per tutta una serie di ragioni (compreso, probabilmente, il matrimonio imminente della Lamborghini) alla fine ha vinto la Elia. E c’è da dire che la sua presenza sarà un vero bonus per questa edizione, considerando l’esperienza in fatto di reality che Antonella ha maturato.

Un’esperienza vissuta in prima persona, che va da L’Isola dei Famosi all’ultima edizione di Temptation Island, dove la sua storia con Pietro Delle Piane ha tenuto incollate migliaia di persone allo schermo, pur non finendo nel modo in cui tutti si aspettavano o speravano.

Inoltre, la Elia ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip: nessuno, dunque, meglio di lei conosce le dinamiche che possono svilupparsi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Deve averlo tenuto ben presente Alfonso Signorini, che sa sempre come giocare le sue carte. E che alla fine ha scelto per quella vincente.