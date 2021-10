GF Vip 6, è mistero sul presunto malore di Miriana Trevisan: cos’è successo

GF Vip 6: il cast ufficiale

C’è un mistero all’orizzonte: nella Casa del GF Vip 6, pare che un concorrente si sia sentito male nella notte. Il nome? Miriana Trevisan. Secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000 e le voci che in seguito si sono susseguite sul web, Miriana Trevisan avrebbe accusato un malore, di cui attualmente in realtà si sa ben poco. Il tutto sarebbe stato supportato da un video diffuso su Twitter e che avrebbe contribuito ad accrescere il mistero.

GF Vip 6, Miriana Trevisan si è sentita male?

Secondo quanto riportato anche da Leggo, il nome della concorrente che si è sentita poco bene nella notte è quello della Trevisan: pare che sia stato in ogni caso anche chiamato un medico. I dettagli sulla questione sono stati per il momento estrapolati da un video in circolazione su Twitter, supportati poi in seguito da una conversazione da parte dei vip presenti in casa.

Il giallo si è infittito nel momento in cui il video è stato passato al setaccio dagli affezionati del reality. Sophie Codegoni ha infatti menzionato la parola “medico”, seguita a turno da Jo Squillo, che invece avrebbe detto “Bisogna chiamare un medico”. In base alle indiscrezioni raccolte, era presente anche Lulù al momento del malore. Per il momento, però, non è stata rilasciata alcuna nota ufficiale da parte della produzione.

La preoccupazione per Miriana Trevisan

Come si è giunti tuttavia a pensare a Miriana Trevisan? Il sospetto è emerso nel momento in cui Clarissa Selassié, intenta a lavare le stoviglie, ha menzionato delle preoccupazioni nei confronti della Trevisan: “Ci siamo spaventati“. C’è da dire inoltre che, a parte la presenza del medico, si sa ben poco al momento, soprattutto perché gli utenti su Twitter hanno segnalato degli stacchi della regia, che ha evidentemente preferito non mostrare la scena, puntando alla privacy.

In effetti, proprio la scelta dello stacco della regia ha allarmato i fan del reality e della Trevisan, che si sono subito riversati su Twitter per cercare di comprendere l’accaduto. Tra le possibili motivazioni addotte, Today ha citato che Miriana si sarebbe sentita male a seguito di uno sforzo: avendo subito un intervento da poco tempo, portare la cesta della spesa le avrebbe causato qualche dolore di troppo.

GF Vip 6, il malore di Manuel Bortuzzo

In ogni caso, questo non è il primo malore avvenuto all’interno della casa del GF Vip 6. Qualche giorno fa c’era stata enorme preoccupazione anche per Manuel Bortuzzo, che è tra i preferiti da parte del pubblico, e che ha avuto delle conseguenze spiacevoli a causa di un’infezione. In seguito si è risolto tutto per il meglio, ma c’era stata apprensione, soprattutto perché si temeva che potesse lasciare la Casa, con enorme dispiacere degli inquilini e dei suoi fan affezionati.