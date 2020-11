GF Vip 2020, la verità di Briatore sulla Gregoraci, Selvaggia criticata: le pagelle della ventesima puntata

editato in: da

Nella ventesima puntata del GF Vip emozioni forti e scontri. Protagonista del programma di Alfonso Signorini, ancora una volta, Flavio Briatore. L’imprenditore non è fra i concorrenti dello show, ma si è spesso parlato di lui. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha chiarito la notizia secondo cui le avrebbe fatto una seconda proposta di nozze, ma c’è stato anche modo per scoprire qualcosa di più su Stefano, il presunto nuovo amore della showgirl. Scintille fra la fidanzata di Enock e Selvaggia Roma che resta uno fra i personaggi più forti di questa edizione del GF Vip.

Scopriamo le nostre pagelle della ventesima puntata del Grande Fratello Vip.

ELISABETTA GREGORACI – Dopo più di un mese dal suo ingresso, la Gregoraci non ha ancora chiarito nulla riguardo la sua vita sentimentale che continua a essere un mistero. Se la possibile love story con Pierpaolo Pretelli sembra ormai sfumata, Elisabetta ha confessato che Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo. L’imprenditore, a sorpresa, ha bollato le dichiarazioni dell’ex moglie come una fake news. La diretta è stata l’occasione per chiarire la situazione. Signorini ha svelato alla Gregoraci di aver parlato con Briatore poco prima della puntata. “Ha detto che effettivamente durante il lockdown, visto che nessuno di voi due aveva una relazione sentimentale importante alle spalle dopo il vostro divorzio, visto che vi volete ancora molto bene, per il bene di Nathan Falco avevate preso in considerazione l’idea di rimettervi insieme – ha spiegato -. Però ha aggiunto: ‘Era una cosa che avevamo buttato così, ma sono d’accordo con Elisabetta nel ritenere che anche se ci vogliamo bene non potremo mai più stare insieme‘”. Elisabetta ha affermato di essere d’accordo con l’ex marito. “Ci sono stati degli errori che ho paura che poi possano ricapitare – ha detto -. Commessi da entrambi. Ho sottovalutato la situazione, ero troppo giovane, avevo 24 anni e non mi sono resa conto a cosa andavo incontro. Ho saltato una tappa della mia età e alla fine mi pesava e questo peso diventava sempre più grande, questa differenza d’età”. La modella infatti ha 40 anni, mentre Briatore 70. A poco a poco, anche se con estrema difficoltà, Elisabetta sta gettando la maschera per svelarsi al pubblico. VOTO: 6.

PIERPAOLO PRETELLI – L’ex velino di Striscia ha trascorso settimane in cui ha cercato in tutti i modi, senza successo, di conquistare l’ex Lady Briatore. In tanti l’hanno criticato per il suo atteggiamento remissivo e per la sua difficoltà a prendere posizione, schiacciato, forse, dalla forte personalità della Gregoraci. Negli ultimi giorni però, complice l’ingresso di Selvaggia Roma, Pierpaolo ha mostrato un po’ di grinta in più. In diretta tv al GF Vip, Pretelli ha risposto a Elisabetta che lo accusava di non avere carattere e di non essere un uomo forte come Flavio Briatore. “Innanzitutto vorrei dire a Elisabetta che anche se non ho le pa***, non sono il tuo uomo – ha detto il modello -. Sono un amico quindi non penso ti cambi qualcosa se ho le pal** o meno. Dopo questa basta, io sono stanco”. Pretelli ha poi parlato della lite fra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci: “Io in questi ultimi due giorni sto dalla parte di Pierpaolo. Mi sono raffreddato con Elisabetta e non parlo con Selvaggia. Sono dalla parte di Pier finalmente”. Finalmente il Pretelli prende posizione e mostra la sua grinta. VOTO: 8.

SELVAGGIA ROMA – Entrata nella Casa del GF Vip da pochissimo si è abbattuta sui concorrenti come un uragano. Selvaggia ha litigato con Elisabetta Gregoraci, spingendo Pierpaolo ad allontanarsi da lei, poi ha affermato di aver baciato Enock, nonostante lui fosse fidanzato. Nel corso della ventesima puntata dello show, l’influencer si è scontrata con Giorgia Migliorati, grande amore del fratello di Balotelli. “Stai facendo un percorso bellissimo – ha detto la ragazza in collegamento -. Selvaggia dovrebbe fare il suo percorso, d’ora in poi parla d’altro, passa oltre”. La Roma ha dunque replicato: “Ci puoi credere o non credere ma il bacio c’è stato e sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Problemi vostri. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”. Terminato lo scontro, Giorgia è stata lapidaria: “Selvaggia se non avesse raccontato questa storia o quella di Pierpaolo non sarebbe là”, ha detto. Dopo le liti e le rivelazioni, per Selvaggia è arrivato il momento di mettere da parte gossip e questioni del passato, per parlare solo di sè. Ci riuscirà? VOTO: 5.

STEFANIA ORLANDO – Emozionante e commovente il ricordo di Alessandra, l’amica di Stefania Orlando scomparsa a causa del cancro qualche tempo fa. La showgirl ha raccontato la storia di un’amicizia forte e di due donne che si sono sempre sostenute a vicenda. A dividerle è stata una terribile malattia, ma Stefania non ha mai dimenticato la sua migliore amica. Siamo cresciute insieme e diventate donne insieme, è stato il periodo più bello della mia vita. C’eravamo sempre l’una per l’altra. Ho vissuto con lei finché non ho incontrato Andrea. Finito il matrimonio avevamo pensato di riprendere insieme una casa e passare la vecchiaia insieme. Nel 2006 si è ammalata di tumore e mi ha lasciata. Non ce l’abbiamo fatta. Ho lottato con lei fino alla fine. Mi diceva sempre che dovevo dirle come stavano le cose perché si fidava, invece le dicevo delle bugie. Il dolore più grande della mia vita. Quando non c’è stata più, sono crollata totalmente. Prima di lasciarmi mi diceva che era preoccupata perché non avevo trovato l’uomo giusto per me. Sono sicura che Simone me l’ha mandato Alessandra. Lui ha provato a guarirmi con il suo amore ma il dolore rimane”. VOTO: 9.