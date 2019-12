Gabriel Garko cambia look: la trasformazione su Instagram dopo i gossip su Rossi

editato in: da

Gabriel Garko cambia look e si trasforma dopo i gossip sul legame con Gabriele Rossi. Negli ultimi giorni a raccontare la grande vicinanza fra i due attori è stata Eva Grimaldi, ex compagna del re delle fiction oggi sposata con Imma Battaglia. I quattro amici da tempo sono inseparabili e nel week end hanno partecipato a un battesimo.

A raccontarlo è stata Eva, che ha postato nelle Stories di Instagram alcuni video in cui è in chiesa insieme a Imma Battaglia, Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Solo qualche giorno prima il gruppo si era riunito per una visita ai genitori di Rossi, proprietari di una pizzeria. Anche in quell’occasione l’atmosfera era apparsa molto rilassata, con gli attori sorridenti e complici.

Dopo le dichiarazioni a Domenica In, in cui ha definito Rossi un “amico speciale”, e le rivelazioni sulla fede a Live – Non è la D’Urso, nella vita di Gabriel sembra tornato il sereno. Garko ha ripreso a indossare l’anello (e pegno d’amore) che aveva tolto per qualche settimana e sembra molto felice.

Questo però non è l’unico cambiamento arrivato nella vita dell’attore. In occasione del battesimo infatti ha anche deciso di cambiare look diventando biondo. Una trasformazione che ha raccontato prima Eva Grimaldi nelle Stories e poi lui stesso, postando uno scatto su Instagram. Nella foto Gabriel abbraccia due fan anziane e sorride, sfoggiando una chioma platino.

“E quando incontri due signore rispettivamente di 93 e 99 anni e sono più arzille di te, capisci che non ci hai capito un c***o” ha scritto l’attore aggiungendo gli hashtag #gabrielgarko #newlook #viva la #vita e la scritta: “Abbasso le persone negative”.

Dopo la pubblicazione della sua biografia, Andata e Ritorno, Gabriel sembra vivere un periodo di transizione e grandi cambiamenti. “Forse a volte si pensa troppo e si agisce poco – aveva spiegato qualche giorno fa su Instagram, forse riflettendo riguardo la sua vita -, rischiando per un soffio di perdere le cose più belle, che stupidi che siamo”.