Non solo Madonna: i fratelli “difficili” delle star

La notizia della morte di Anthony Ciccone, fratello maggiore di Madonna, avvenuta il 24 febbraio 2023 dopo un passato difficile segnato dalla dipendenza da alcol e droga che lo aveva ridotto a vivere per anni sotto un ponte a Traverse City, nel Michigan, ha fatto il giro del mondo. Anthony, che era stato allontanato dalla famiglia e nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa, nonostante avesse attaccato più volte la celebre sorella rea di avergli voltato le spalle (“Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me”), nel 2017, dopo un periodo di riabilitazione, sembrava aver recuperato i rapporti con i fratelli. Tuttavia la pop star non ha voluto commentare la notizia, data dal cognato musicista Joe Henry, marito di sua sorella Melanie, forse troppo segnata dai difficili trascorsi col fratello.

Eppure Madonna non è l’unica star ricca e famosa a dover (o aver dovuto) fare i conti con fratelli e sorelle problematici, in lotta con la giustizia e con le dipendenze. Vediamo i casi più famosi, partendo proprio da lei:

I fratelli problematici della star: Madonna e Anthony Ciccone

Anthony Ciccone, classe 1956, era uno dei sette fratelli di Madonna. È morto il 24 febbraio 2023, a 66 anni, per cause ancora sconosciute. Nel corso della sua vita ha lottato contro l’alcolismo ed è stato anche un senzatetto per molti anni, al punto da aver vissuto sotto un ponte.

A dare notizia della sua morte è stato il cognato Joe Henry, marito di Melanie Ciccone su Instagram: “Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, è morto ieri sera. Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera della nostra vita in Michigan tanti anni fa. Era un personaggio complesso, e Dio lo sa. Ma io lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a mostrare”.

Fonte: Getty Images

I fratelli problematici della star: Mariah e Alison Carey

Tra le storie più tristi dello showbiz c’è quella di Mariah Carey, che ha chiuso da anni i rapporti sia con il fratello Morgan che con la sorella maggiore Alison, ex tossicodipendente e prostituta, sieropositiva dal 1990 e finita in carcere diverse volte per fatti legati sia alla droga che alla prostituzione.

Di recente Alison Carey ha fatto causa alla celebre sorella, chiedendo 1,25 milioni di dollari, in quanto le parole usate dalla cantante nell’autobiografia The Meaning of Mariah Carey nel descriverla le avrebbero causato un enorme stress emotivo. Le sorelle non si parlano da molti anni, da quando Alison, dopo aver scoperto di essere affetta dall’Hiv, le aveva chiesto un grosso aiuto economico. Nel libro uscito nel settembre 2020, Mariah racconta le angherie e gli abusi subiti da Alison. Fra le altre cose, la sorella le avrebbe dato del Valium, gettato addosso una tazza di tè bollente causando ustioni di terzo grado, offerto cocaina e cercato di venderla a un pappone. Tutto questo quando Mariah aveva solo 12 anni e Alison 20. Quest’ultima ha contestato i fatti non appena è uscito il libro, descrivendosi a sua volta come traumatizzata e vittima degli abusi subiti dalla madre.

I fratelli problematici della star: Leo Di Caprio e Adam Farrar

Forse non tutti sanno che Leonardo Di Caprio ha un fratellastro di 4 anni più grande, Adam Farrar (figlio del compagno della mamma di Leo) che nel corso degli anni è stato in prigione per vari reati, dallo stalking alle minacce alla ex fidanzata, fino al possesso di droga e la tentata rapina.

Lui stesso ex attore, la dipendenza di Adam dalla droga lo ha portato a una serie di rapine nei supermercati e, nel 2016, è fuggito dopo aver rubato merci per un valore di 800 sterline da un negozio.

Adam oggi afferma che il suo famoso fratellastro gli ha voltato le spalle dopo i suoi arresti, nonostante i due fossero molto vicini quando erano piccoli. “Leo e io non abbiamo mai litigato. Ma ha iniziato a circondarsi di persone che non mi volevano intorno. È la più grande star del mondo e poi ci sono io, incasinato con la droga. Sono stato lentamente escluso dal suo mondo”

Sebbene affermasse di non drogarsi dal 2013, lui e la compagna Charity Moore hanno perso la custodia della figlia Normandie, 15 anni, nel 2014 a causa della loro dipendenza. La ragazza vive con la mamma e il patrigno di Leo.

Fonte: Getty Images

I fratelli problematici della star: Prince e Tyka Nelson

Tyka Nelson è la sorella di due anni minore della star Prince (al secolo Prince Rogers Nelson), Anche lei cantante, Tyka ha alle spalle un passato difficilissimo segnato dalla dipendenza dalla droga.

Tyka deve la sua vita al suo defunto fratello, Prince, e non lo dimenticherà mai, come ripete in ogni intervista. La donna ricorda come ha venduto tutti i suoi averi, compresi i giocattoli dei suoi figli, per finanziare la sua tossicodipendenza decennale, tanto da arrivare anche a prostituirsi. È stato Prince a mandarla in riabilitazione, dove si è ripulita e oggi è sana e sobria.

Fonte: Getty Images

I fratelli problematici della star: Reese e John Whiterspoon

Il fratello maggiore della star di Hollywood Reese Whiterspoon, John Draper, è stato accusato di furto con scasso aggravato e violenza sessuale nell’ottobre 2002. La vicina di casa dell’uomo di Witherspoon a Nashville, nel Tennessee, lo ha accusato di essere entrato in casa sua attraverso una porta aperta mentre dormiva e di averla aggredita sessualmente mentre era ancora assonnata. John, che all’epoca stava combattendo problemi di alcol, è stato condannato alla libertà vigilata per l’incidente.

Tuttavia Reese è sempre rimasta vicina a suo fratello tanto da pubblicare su Instagram una foto di loro due per celebrare il suo compleanno. “Buon 50° compleanno al mio fratello maggiore John!! 🌟Grazie per avermi insegnato a cambiare una gomma a terra, lanciare i sassi sul lago, costruire un fortino in giardino e catturare tante rane 🐸Rendi sempre la vita un’avventura! Ti amo fratello”

Fonte: Getty Images

I fratelli problematici della star: Cheryl Cole e Andrew Tweedy

La cantante britannica Cheryl Cole (al secolo Cheryl Ann Tweedy) ha un fratello, Andrew, che fino al 2021 viveva in una tenda mantenendosi con le elemosine per tirare avanti.

L’uomo, che ha lottato con la dipendenza dall’alcol per anni, e ha una lunga storia di crimini violenti alle spalle, ha detto di aver toccato il fondo, nonostante la sua famosa sorella abbia sborsato 20.000 sterline per la sua riabilitazione in passato. “Dover chiedere l’elemosina è qualcosa che mi spezza il cuore”, ha detto. “Con la famiglia che ho, non dovrei essere qui. È orribile.”

Fonte: Getty Images

I fratelli problematici della star: Paris e Conrad Hilton

Mentre sua sorella Paris Hilton, classe 1981, se la spassava nei club e sui red carpet mondiali, diventando una delle prime it-girl e influencer, il fratellino minore Conrad, classe 1994, coltivava una vita fatta di dipendenza e criminalità, abusando di alcol e cocaina. E’ stato arrestato nel 2015 per aver minacciato l’equipaggio di volo mentre volava da Londra a Los Angeles e recentemente ha violato la sua libertà condizionale per quel reato.