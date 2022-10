Reese Witherspoon, tubino lilla e tacchi super: a 46 anni sembra una ragazzina

Il look di Reese Witherspoon

In una grigia giornata di pioggia Reese Witherspoon ha illuminato New York con un look semplicemente delizioso. Impegnata nella presentazione del suo nuovo libro, l’attrice ha scelto un tubino lilla a maniche lunghe, uno di quei capi senza tempo che ci consentono di essere eleganti in ogni occasione, sia di giorno che di sera. Una scelta di grande stile per una donna che a 46 anni è sempre più bella e sembra ancora una ragazzina.

Reese Witherspoon in tubino viola, semplice ma elegante

Less is more (“il meno è più”), per citare il celebre detto coniato in architettura. E sì, possiamo proprio dire che valga anche per la moda, come dimostra il look sfoggiato da Reese Witherspoon in occasione della sua intervista al talk show The View lo scorso mercoledì 5 ottobre. L’attrice è arrivata a New York in una fredda e grigia giornata di pioggia, indossando un maxi cappotto color cammello. Ma non è di certo bastato per coprire il bellissimo capo viola firmato Oscar de la Renta.

Fonte: IPA

Il tubino viola in tonalità lilla ha subito catturato l’attenzione di tutti. Un abito dalle linee sobrie e piuttosto classiche con gonna midi, maniche lunghe e scollo rotondo, completato da un piccolissimo cinturino ton sur ton che esalta alla perfezione il punto vita. La Witherspoon ha rispolverato in modo eccellente un capo senza tempo come il tubino, portato per la prima volta sulle passerelle dallo stilista francese Christian Dior negli anni Cinquanta, dimostrando come si possa essere super eleganti (anche di giorno) senza ricorrere a vistosi orpelli.

Come sempre in ogni look sono i dettagli a fare la differenza e quelli scelti da Reese Witherspoon sono di grande ispirazione. L’attrice ha optato per le slingback Louboutin in pelle verniciata, in una tonalità lilla più chiara rispetto all’abito e con tacchi vertiginosi, che ne slanciano il fisico con vera grazia. Anche il beauty look è super semplice, con i lunghi capelli biondi sciolti in onde morbide e un make up dalle tonalità naturali. Il lipstick nude è un vero tocco di classe!

Fonte: IPa

Reese Witherspoon, dall’Oscar alla carriera da scrittrice

L’abbiamo conosciuta e amata in una miriade di commedie romantiche, una più bella dell’altra. L’eterna ragazza della porta accanto che ha saputo mettersi in gioco e dimostrare quanto vale, coltivando il suo talento con passione e dedizione. Caratteristiche che l’hanno portata a vincere il premio Oscar come Miglior attrice protagonista per il film Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line, musical dedicato alla vita di Johnny Cash. Film che le è valso anche un Golden Globe e un BAFTA, per dire.

Attrice ma anche produttrice e, infine, scrittrice. La Witherspoon è una vera forza della natura e a 46 anni non smette di lanciarsi nei progetti a cui tiene, proprio come l’ultimo libro per bambini Busy Betty pubblicato questo mese. La protagonista è “una ragazza creativa, curiosa ed esuberante che ha grandi progetti e un cuore ancora più grande”, come lei stessa ha spiegato durante l’intervista. E non vien difficile pensare che in qualche modo possa essere autobiografico, ispirato a una giovanissima Reese che tra le pareti della sua cameretta sognava in grande. E non ha mai smesso di credere nei propri sogni.