Lady Gaga, la gioia per la nomination ai Bafta e la dedica per l’Italia

Lady Gaga, gli outfit pazzeschi alle premiere di House of Gucci

Un’artista a tutto tondo, ma soprattutto una donna che sa cosa significano impegno, lavoro, gratitudine. Lady Gaga è l’emblema del successo: una voce – la sua – di quelle rare, ma anche la capacità di farsi portavoce di messaggi importanti, di essere per i suoi fan un esempio.

E poi l’impegno, quello per arrivare. Dalla musica alla recitazione, dando prova di essere capace di passare da un ambito all’altro portandosi dietro un bagaglio importante: il suo talento. A riprova di questo è arrivata una nomination importante, quella ai BAFTA (gli Oscar inglesi) per il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci. E a sottolineare la sua gratitudine è stato il messaggio che ha condiviso sui social in cui parla anche dell’Italia.

Lady Gaga, il post su Instagram: le sue parole

Lady Gaga ha voluto celebrare il successo pubblicando una foto su Instagram in cui si mostra nei panni di Patrizia Reggiani, il ruolo che ha interpretato nel film di Ridley Scott: House of Gucci. Un ruolo difficile il suo, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista rilasciata al Los Angeles Time in cui aveva spiegato quanto fosse stato complesso e profondo il lavoro fatto per entrare nella parte.

Impegno che ha dato i suoi frutti con la nomination ai BAFTA (tre per il film, compresa la sua). Un successo che Lady Gaga ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram scrivendo un lungo post celebrativo: “Non posso credere di essere stata nominata per un BAFTA insieme ad attori così incredibili – ha scritto – , sono anche così felice che il mio team di acconciature e trucco sia stato nominato, così come il film come miglior film britannico”.

Una gioia alla quale ha voluto aggiungere anche la gratitudine per essere arrivata a un punto così importante per la sua carriera: “Ho una lunga strada da percorrere nello spazio della produzione cinematografica e apprezzo la capacità di affinare il mio mestiere con tale supporto e amore. Questo è un sogno inaspettato e assoluto che si avvera. Grazie a tutti gli elettori BAFTA e alle persone in tutto il mondo per aver abbracciato l’opera di una VERA storia di vita. Grazie per celebrare storie di donne e grazie Ridley e Giannina Scott per averci supportato nel raccontarle, vi amo tutti”.

A conclusione del suo lungo post anche un pensiero per l’Italia: “E ti amo, Italia”.

Lady Gaga, l’amore per l’Italia

Parte delle origini di Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome di Lady Gaga, vanno ricercate in Italia. Il padre infatti è originario della Sicilia, più precisamente il nonno era emigrato da Naso (in Sicilia) agli Stati Uniti a inizio Novecento.

E il legame con il nostro Paese è importante per la pop star che, anche in altre occasioni, ha dato prova del suo affetto per l’Italia. Lo ha fatto al termine delle riprese di House of Gucci quando in un tweet ha scritto: “Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana”.

Lo ha fatto nuovamente durante un incontro con la stampa per parlare di House of Gucci in cui ha raccontato le sue emozioni e di come il nostro Paese l’abbia ispirata dal punto di vista artistico, studiando attrici come Gina Lollobrigida e Sophia Loren, per costruire proprio il personaggio di Patrizia Reggiani. E si è ripetuta ospite da Fazio quando ha raccontato delle sue radici italiane con commozione.

E ora un nuovo tributo di affetto che arriva in un momento importante come quello di una nomination, mostrandoci come Lady Gaga abbia l’Italia sempre nel cuore. Ma del resto, come tutte le più belle storie, è un amore reciproco.