Francesca De André e Gennaro in crisi due mesi dopo il GF

Francesca De André e Gennaro Lillio sono già in crisi due mesi dopo la fine del Grande Fratello.

La love story, iniziata nella casa più spiata d’Italia, sembra arrivata al capolinea. A svelarlo sono i diretti interessati che su Instagram hanno condiviso alcuni pensieri che fanno pensare a una rottura. Francesca De André era entrata nel reality lasciando fuori il fidanzato Giorgio Tambellini, ma ben presto si era trovata a fare i conti con i numerosi tradimenti di lui.

Dopo un durissimo confronto televisivo, in cui era intervenuta anche Barbara D’Urso, Francesca aveva lasciato Giorgio e aveva iniziato una storia d’amore con Gennaro Lillio. Il modello napoletano aveva confessato di provare dei sentimenti molto forti per la nipote del grande Faber e anche fuori dalla casa del GF la loro relazione era proseguita a gonfie vele.

Ora, secondo le ultime notizie, avrebbe subito una brusca battuta d’arresto. Lo dimostrano gli ultimi post pubblicati dalla figlia di Cristiano De André, che su Instagram ha condiviso le parole di una canzone di Ultimo intitolata Ti dedico il silenzio.

Immediata la reazione di Gennaro, che si è lasciato andare nelle Stories ad uno sfogo amaro. “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti – ha scritto -, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”.

Poco dopo Gennaro ha condiviso un altro post che sembra fare riferimento sempre a Francesca. Dopo una serata con i fan a Cefalù ha svelato: “Da una parte la delusione e dall’altra la soddisfazione. 2000 volte grazie a voi”.

Per ora la De André non ha risposto, ma di certo nei prossimi giorni scopriremo cosa è accaduto fra i due. Di certo la relazione sin dall’inizio era apparsa tormentata, segnata da continui litigi e dalla forte gelosia di Francesca.