Chi è Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De André

Giorgio Tambellini è il fidanzato di Francesca De André e l’uomo del mistero di cui spesso la nipote del grande Faber parla nella casa del Grande Fratello.

Entrata nel reality due settimane dopo la prima puntata, Francesca ha portato grande scompiglio nel bunker di Cinecittà. Dopo i baci appassionati con Erica Piamonte, la 29enne si è avvicinata molto a Gennaro Lillio, facendo infuriare Mila Suarez. I due ragazzi negli ultimi giorni sono apparsi molto complici e alle telecamere del GF non sono sfuggite carezze e coccole che potrebbero portare alla nascita di una relazione.

Mentre Francesca De André è impegnata nel reality, fra le polemiche per la diffida del padre Cristiano e lo scontro in diretta tv con Guendalina Canessa, Giorgio è finito al centro delle cronache rosa. Il giovane infatti è stato paparazzato dal settimanale Oggi in compagnia di Rosi Zamboni.

Influencer e star di Instagram, la bionda modella, molto famosa a Milano, è stata avvistata più volte insieme a Giorgio. Sembra che fra i due sia nata un’amicizia, tanto che – come svelano alcune fonti del settimanale – Rosi sarebbe spesso ospite dell’appartamento che il ragazzo condivide con Francesca.

Come la prenderà la nipote di Faber? Poco prima di entrare nella casa del GF, la De André aveva parlato pubblicamente dell’amore per Giorgio. La modella aveva cercato di tenere nascosta la love story, uscendo poi allo scoperto con una foto postata su Instagram. 35 anni, originario di Lucca, il bel Tambellini arriva da una famiglia molto conosciuta in Toscana, proprietaria di un autonoleggio.

“Nel mio passato – aveva svelato poco tempo fa Francesca, parlando della love story con Giorgio – avevo già vissuto esperienze dolorose, amori finiti malamente. Non volevo ricadere nello stesso errore. Questa volta, mi sono detta: devi essere sicura prima di lasciarti andare. Infatti per alcuni mesi ci siamo visti quasi di nascosto: andavo io a Forte dei Marmi a trovarlo oppure ci davamo appuntamento lontano da tutti e da tutto. Insomma, abbiamo lavorato bene, perché nessuno si è accorto di niente”.

Non resta che attendere lunedì quando, ne siamo certi, Barbara D’Urso consentirà ai due innamorati di avere un confronto per chiarire le rispettive posizioni.