Gennaro Lillio svela il vero motivo per cui ha lasciato Francesca De André.

Il modello e la nipote del grande Faber si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello. Una love story cresciuta sotto l’occhio attento delle telecamere e con il pubblico a fare il tifo. Poi la rottura, arrivata poche settimane dopo la fine del reality, fra accuse, attacchi su Instagram e il ritorno di Francesca dall’ex Giorgio Tambellini, lasciato durante la trasmissione a causa di un tradimento.

Dopo un lungo silenzio, Gennaro Lillio ha voluto dire la sua sulla rottura con la De André. Secondo il modello napoletano la fine della relazione sarebbe stata causata da caratteri troppo diversi e da un’incompatibilità che non è riuscito a superare.

“Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse – ha svelato a Lei -. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”.

Il modello napoletano, che è recentemente diventato testimonial di Dolce&Gabbana, per ora è single, ma non esclude la possibilità di trovare un nuovo amore.

“Se sono pronto ad una nuova storia? – ha detto -. Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”.

Nella casa del GF le liti fra Francesca e Gennaro non erano mancate, con attacchi durissimi e insulti da parte della figlia di Cristiano De André. Fuori dal bunker di Cinecittà però i due sembravano aver trovato la felicità, sino all’annuncio dell’addio.

“Non ci sono mai stati calcoli e strategie – aveva scritto nelle Stories di Instagram il modello -, ma solo amore, che per me va al pari passo con il rispetto. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone. Ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”.