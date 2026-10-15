Fedez, compleanno in famiglia con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo: “Domani sarai già ubriaco”

Fedez ha festeggiato il suo 37esimo compleanno con la fidanzata Giulia e il piccolo Edoardo Leo: gli scatti sui social sono dolcissimi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Finalmente è tornato il sereno per Fedez. Archiviati i problemi di salute, il rapper si è goduto il 37esimo compleanno in compagnia della fidanzata Giulia Honegger e del loro piccolo Edoardo Lupo, come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social. Una festicciola all’insegna non solo della dolcezza, ma anche dell’ironia.

Il compleanno di Fedez

Un compleanno da ricordare per Fedez. Il rapper, che ha compiuto 37 anni il 15 ottobre, ha spento le candeline con la fidanzata Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio. Alcune stories su Instagram ritraggono i festeggiamenti in famiglia: in un primo scatto in bianco e nero, la stilista tiene in braccio il figlio, mentre Fedez, a torso nudo, scatta una fotografia con il telefono. “Auguri amore mio”, si legge in basso.

Segue un video dal sapore decisamente ironico. Giulia, intenta a posizionare le candeline su una piccola torta, scherza: “Fammele accendere tutte così le soffi, che tanto domani sarai ubriaco. Non le soffierai mai”. In sottofondo, le risate di Federico Lucia, finalmente pronto a godersi un po’ di meritata serenità.

Fedez, il sereno dopo la tempesta

Fedez è tornato ad apprezzare le piccole gioie della vita dopo i problemi di salute che, lo scorso luglio, lo avevano portato nuovamente in ospedale. Qualche candelina, una piccola torta e l’affetto dei suoi cari sono la giusta ricompensa per il rapper, che da anni fa i conti con ulcere e sanguinamenti gastrointestinali, oltre ad aver sconfitto un cancro al pancreas.

Proprio l’ultima corsa in ospedale lo aveva portato a riflettere sul timore di non poter riabbracciare il figlio appena nato: “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo”.

Nello stesso messaggio, Fedez aveva poi annunciato una pausa dagli impegni di lavoro: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto: fermati”. Uno stop quasi forzato, su consiglio dei medici, che ha permesso all’artista di godersi al massimo ogni singolo istante trascorso in compagnia dei suoi cari.

La storia d’amore tra Fedez e Giulia

Giulia Honegger, anche nei momenti più difficili, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a Fedez. La stilista milanese, fondatrice del marchio di abbigliamento Ayme, ha sempre cercato di proteggere dai riflettori la sua relazione con il rapper, soprattutto dopo la nascita del piccolo Edoardo Lupo, lo scorso 16 luglio.

I due si sono conosciuti nell’estate del 2025: il cantante di Cigno nero aveva messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni e la sua vita sentimentale era al centro del gossip. L’incontro con Giulia sembra avergli restituito stabilità e fiducia, tanto da portare la coppia a ufficializzare la relazione già nell’agosto dello stesso anno.

I due hanno rapidamente bruciato le tappe, confermando la prima gravidanza di Giulia nel marzo 2026 e scegliendo di andare a convivere pochi mesi dopo. Il piccolo Edoardo Lupo, nato la scorsa estate, ha cementato ulteriormente l’unione, regalando a Fedez la gioia della paternità per la terza volta. Il rapper, infatti, ha avuto due figli da Chiara Ferragni: Leone e Vittoria.