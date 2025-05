Fedez, quanto è alto: lo stile riconoscibile del rapper

Dai centri sociali a Sanremo, Fedez ha trasformato la sua altezza in stile puro. Tra Versace e Supreme, ogni look racconta la sua rivoluzione personale

Da Buccinasco ai red carpet più patinati del mondo, passando per Sanremo, X Factor e la docuserie che ha portato la sua quotidianità nei salotti di milioni di italiani. Se c’è una cosa che non è mai passata inosservata di Fedez, oltre alle canzoni e agli alti e bassi della sua vita privata, è senza dubbio il suo stile. Ironico, stratificato, metamorfico, e sempre riconoscibile. Ma quanto è alto davvero il rapper più social d’Italia?

Fedez: l’altezza, i numeri e l’ironia

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è alto 1 metro e 74 centimetri. Un dato semplice, oggettivo, ma che sui social è diventato quasi un caso. Colpa (o merito?) delle foto di coppia con Chiara Ferragni, che con i suoi 177 cm – e spesso tacchi da vertigine – superava il marito di qualche centimetro. Una differenza che i Ferragnez non solo non nascondevano, ma lo avevano trasformato in elemento distintivo della loro complicità.

Fedez, infatti, ha spesso scherzato sul tema, mostrando un’autoironia rara nel mondo dello spettacolo: memorabile il suo look alla Milano Fashion Week 2023, dove ha indossato tacchi Versace con zeppa per giocare con le proporzioni. Non tutti hanno capito il gesto – c’è chi ha gridato allo scandalo per quella che consideravano una “scelta poco mascolina” – ma la risposta del rapper è stata tutta in un sorriso e in un altro post su Instagram. “Volevo sentirmi Chiara per un giorno”, si è divertito a scrivere.

Lo stile di Fedez: da rapper da centro sociale a icona fashion

Il guardaroba di Fedez racconta molto più della sua estetica: è un viaggio di emancipazione, di crescita e di scoperta di sé. Dai primi anni in cui imitava i rapper americani – tra canotte oversize, pantaloni larghi, catene dorate e snapback sempre in testa – al raffinato mix di streetwear e haute couture che oggi lo rende uno degli uomini più fotografati d’Italia.

Uno dei suoi marchi del cuore è senza dubbio Supreme: ai tempi in cui era ancora lontano dal successo, sognava un armadio pieno dei capi più iconici del brand newyorkese. Sogno che ha abbondantemente realizzato, con una collezione che lui stesso documenta spesso via social.

Ma con l’arrivo di Chiara Ferragni nella sua vita, il suo stile ha fatto un salto di qualità. Al fianco della regina delle influencer, Fedez si è lasciato contaminare dall’universo della moda di lusso: Gucci, Givenchy, Fendi, Versace sono solo alcuni dei brand che oggi lo vestono con entusiasmo.

Lo si è visto anche sul palco dell’Ariston: per il Festival di Sanremo 2025, ha scelto un look total black firmato Atelier Versace, confezionato su misura con l’aiuto dello stylist Giulio Casagrande. Un abito dal taglio sartoriale con chiusura Medusa, giacca monopetto e ricami tono su tono sulle spalle. Una scelta volutamente sobria, elegante, lineare. Nessun eccesso, nessuna provocazione: tutta l’attenzione era riservata alla musica.

Un’evoluzione che non ha mancato di suscitare dibattiti. C’è chi lo accusa di essersi “ripulito” troppo, soprattutto da quando veste completi classici con camicie a maniche lunghe che coprono i tatuaggi. Ma chi lo segue da anni sa che questa pulizia è solo apparente: l’anima punk, lo spirito anticonformista, restano lì. Anche se incorniciati da una giacca Versace.