Federico Salvatore in ospedale: il messaggio della moglie Flavia D’Alessio

È grande la preoccupazione dei fan in merito alle condizioni di salute di Federico Salvatore, talentuoso cantautore partenopeo che da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Le notizie sul suo conto hanno generato molto allarme, tanto che sua moglie Flavia D’Alessio ha deciso di intervenire su Facebook, lanciando un messaggio di speranza.

Federico Salvatore, le sue condizioni di salute

Nei giorni scorsi, il cantautore 62enne è stato colpito da un malore, a seguito del quale è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale del Mare di Napoli. Si è in un primo momento parlato di emorragia cerebrale, e a quanto pare le sue condizioni sarebbero stabili e tenute sotto stretta osservazione dai medici. Per evitare il diffondersi di notizie false o allarmistiche, sua moglie Flavia D’Alessio ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio condiviso sul profilo Facebook di Federico Salvatore.

“In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto” – si legge nel post che Flavia ha condiviso – “Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici”.

La situazione è molto delicata, e per questo motivo la moglie di Salvatore ha chiesto un po’ di comprensione. “Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo.”

Chi è Federico Salvatore

Cantautore partenopeo e cabarettista, Federico Salvatore si è esibito a lungo in teatri e locali della sua città, fino ad ottenere la sua grande occasione: ospite dello show di Maurizio Costanzo, si è fatto subito notare dal pubblico. Questo trampolino di lancio gli è servito non solo per guadagnarsi due dischi di platino (con gli album Azz… e Il mago di Azz), ma anche per arrivare al Festivalbar nel 1995 e al Festival di Sanremo l’anno seguente. Da quel momento, la sua carriera è letteralmente decollata.

Proprio qualche giorno fa avrebbe dovuto pubblicare un nuovo album, per festeggiare i 25 anni dall’uscita di quello che è stato il suo più grande successo. Tuttavia Federico aveva rimandato per piccoli contrattempi. Ora i fan sperano che possa presto tornare al lavoro, lasciandosi alle spalle questa terribile esperienza.