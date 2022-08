Federica Pellegrini compie 34 anni: la sorpresa più bella di Matteo Giunta

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Manca davvero pochissimo alle nozze, e Federica Pellegrini è decisamente impegnata nei preparativi. Ma un giorno di relax, almeno per festeggiare il suo compleanno, se lo è concesso: a bordo piscina, assieme al suo futuro sposo Matteo Giunta, ne ha approfittato per ricaricare le pile. E proprio il suo fidanzato le ha fatto la sorpresa più bella.

Federica Pellegrini, il compleanno con Matteo Giunta

È un giorno speciale, per Federica Pellegrini: per festeggiare il suo compleanno, ha scelto di rilassarsi in piscina accanto a Matteo Giunta. D’altra parte, in questo periodo così frenetico – con le nozze ormai alle porte – un po’ di relax è sicuramente gradito. Ma la campionessa non ha rinunciato a condividere questi momenti con i suoi fan, pubblicando splendide foto sui social. Tra le sue storie di Instagram, ecco dunque una carrellata di auguri bellissimi, i più toccanti tra i tanti che ha ricevuto nelle scorse ore.

E il suo promesso sposo? Lui le avrà riservato sicuramente degli auguri speciali, ma Federica ha deciso di non fare pubblicità ai loro sentimenti. Con una piccola eccezione: il dolcissimo regalo che Matteo le ha fatto, sorprendendola. Ovvero un meraviglioso mazzo di rose rosse, simbolo di quell’amore che li ha travolti senza lasciare scampo. Non poteva esserci dono migliore, perché in quelle rose si cela un gesto così romantico di cui – in fondo – tutte noi vorremmo essere protagoniste, almeno una volta nella vita.

Federica Pellegrini, i preparativi per le nozze

La Pellegrini ha dunque trascorso il suo compleanno in piscina, tra lunghe ore al sole e qualche tuffo per rinfrescarsi. Questa è stata solo una piccola pausa prima di riprendere con i preparativi per il matrimonio: il prossimo 27 agosto si sposerà con Matteo, nella cornice della sua amatissima Venezia. L’emozione è grandissima, e tra i fan continua a crescere l’attesa. Tutti sono curiosi di scoprire come si svolgeranno le nozze più effervescenti dell’estate, anche perché Federica non ha finora rivelato molti dettagli.

Di certo non ha mai tenuto nascosto il desiderio di pronunciare il fatidico sì con vista mozzafiato sulla Laguna, per questo – almeno stando alle indiscrezioni – avrebbe scelto la bellissima Chiesa di San Zaccaria che si trova a due passi da Piazza San Marco. Per far sì che il suo giorno sia semplicemente perfetto, Federica Pellegrini ha deciso di affidarsi ad Enzo Miccio: il “re dei matrimoni italiani” sta preparando tutto con grande cura, per regalare una meravigliosa sorpresa agli sposi. E per quanto riguarda l’abito da sposa? Ancora nessun indizio: l’ex nuotatrice sembra intenzionata a lasciare che i suoi invitati (ben 150) lo scoprano solamente al momento opportuno.

Insomma, questa è un’estate da sogno per Federica e Matteo. Innamorati più che mai, ora che lei ha lasciato la carriera da atleta professionista possono finalmente vivere la loro storia in tutta serenità. E, dopo le nozze, magari pensare ad allargare la famiglia. “È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina” – aveva raccontato la Pellegrini in un’intervista a Verissimo, parlando poi del suo desiderio di diventare mamma – “Adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla“.