Federica Panicucci pronta a sfidare Amadeus a Capodanno

L’ultimo dell’anno si avvicina e con esso anche la sfida televisiva delle principali emittenti tv italiane. In casa Mediaset è stata confermata anche per quest’anno Federica Panicucci, per una doppia conduzione nelle imminenti feste.

La conduttrice, volto familiare e molto amato di Mattino 5, puntualmente fa registrare ottimi ascolti battendo la diretta concorrenza rappresentata da UnoMattina. Federica Panicucci condurrà il concerto di Natale in Vaticano in onda la sera della vigilia, e la vedremo anche in tv per la notte di Capodanno in musica, nell’immancabile appuntamento del 31 dicembre su Canale 5.

Nonostante quindi le incognite che questo 2020 sta portando con sé, restano confermati gli appuntamenti in calendario per le feste natalizie in televisione. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso, con tutta probabilità il Capodanno targato Mediaset si svolgerà a porte chiuse, nel centro di produzione che ha sede a Cologno Monzese, abbandonando quindi l’idea di realizzare uno show in piazza.

il 31 dicembre, lo scontro televisivo per la Panicucci sarà direttamente con Amadeus, il conduttore è stato infatti confermato nel tradizionale show di Rai 1, per salutare insieme il 2020 e dare spazio al 2021. Lo show di casa Rai cambia per l’occasione location, trasferendosi dalla Basilicata a Terni, in Umbria.

Amadeus è attualmente impegnato nei grandi preparativi come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021, previsto in tv dal 2 al 6 marzo. Resta ancora da capire cosa si potrà fare per il pubblico che solitamente affolla per l’occasione lo storico Teatro Ariston della città di Sanremo. È presto per dirlo. Nel frattempo ha preso piede anche AmaSanremo, il progetto dedicato alla ricerca dei 10 giovani che saranno in gara nella 71esima edizione del Festival della canzone italiana come nuove proposte della musica italiana.

La sfida per Federica Panicucci e Amadeus quest’anno è dunque doppia, ma siamo sicuri che i due professionisti della televisione riusciranno entrambi nell’intento di intrattenere e portare un po’ di gioia nelle case di tutti gli italiani costretti a festeggiare queste feste a casa per rispettare tutte le limitazioni che il Covid-19 ha portato nel 2020, lasciandoci alle spalle un anno difficile, con la speranza di un 2021 migliore.