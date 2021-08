Federica Panicucci, Mattino Cinque rimandato: i motivi dietro la decisione

editato in: da

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Federica Panicucci e il suo Mattino Cinque potrebbero iniziare più tardi del previsto. Il programma che conduce con Francesco Vecchi era in programma per il 6 settembre ma, stando a quanto riporta Dagospia, non sarà in onda prima del 20 settembre e tutto questo per lasciare spazio sufficiente a Morning News di Simona Branchetti, scommessa vinta della rete per i mesi estivi in esaurimento.

La nuova data del programma del mattino dell’ammiraglia di Mediaset dovrebbe perciò essere già fissata, con avvio previsto per il 20 settembre. Nelle intenzioni dell’azienda ci sarebbe quindi anche quello di sfruttare la scia positiva del programma, che ha spesso superato il gradimento di Uno Mattina Estate, condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Il programma d’approfondimento della Branchetti è spesso andato ben oltre il 15% di share.

La striscia informativa fa parte del nuovo assetto aziendale deciso da Mediaset per la nuova stagione, nel quale saranno inseriti diversi programmi a matrice d’attualità e concentrati in pochi minuti, al massimo 40. Questa è anche la sorte di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso che torna, sì, ma in versione riveduta e corretta oltreché concentrata. Quello fatto con Simona Branchetti non è che un esperimento, da parte della rete, che ha deciso di cambiare rotta in favore di un altro tipo di infotainment.

Per Federica Panicucci si tratterebbe quindi del primo slittamento della messa in onda del programma, che guida da 13 edizioni consecutive. Dal 2016, conduce con Francesco Vecchi. L’ottimo riscontro di pubblico ha anche comportato la riconferma della coppia che torna su Canale5 dopo 4 stagioni di grande successo. Nel 2020, Mattino Cinque è ripartito il 7 settembre sebbene in una versione completamente diversa e con un drastico taglio della cronaca rosa, sacrificata per lasciare spazio ai più stretti temi d’attualità legati alla pandemia.

In attesa di tornare in onda, Federica Panicucci si sta godendo un lungo e meritato periodo di vacanza insieme al suo fidanzato Marco Bacini. I due hanno già deciso di sposarsi ma le nozze sarebbero state rimandate a causa dell’emergenza sanitaria. Il matrimonio sarà organizzato a Forte dei Marmi, luogo del cuore della conduttrice, e sarà festeggiato alla presenza di tanti parenti e amici. La cerimonia è stata rinviata proprio per consentire un’organizzazione più agevole e festeggiare con un grande party senza limitazioni.