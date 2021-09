Federica Panicucci dimentica le critiche e festeggia la figlia Sofia come una principessa

editato in: da

Panicucci a Venezia 2021, Bacini replica agli attacchi con una lezione di stile

Federica Panicucci è stata una delle stelle che hanno calcato il red carpet del Festival di Venezia negli scorsi giorni, e per questo motivo è stata pesantemente criticata. Ma la conduttrice ha già voltato pagina, dedicandosi interamente a sua figlia Sofia: accanto a lei, ha festeggiato il suo 16esimo compleanno.

“Che regalo meraviglioso mi ha fatto la vita. E con te ogni giorno è più bello” – ha scritto la Panicucci su Instagram, a didascalia di una foto che non ha bisogno di spiegazioni. Nello scatto, la vediamo ritratta in compagnia della sua primogenita Sofia, nata dalla lunghissima relazione con Mario Fargetta. La conduttrice, con uno splendido abito bianco da sera, è pronta a celebrare un avvenimento speciale. La figlia compie infatti 16 anni, e a quanto pare si è concessa una bellissima festa di compleanno: indossando un elegantissimo vestito giallo impreziosito da centinaia di brillantini, la ragazza ha attraversato un importante traguardo.

Sempre molto attenta a proteggere la privacy dei suoi ragazzi, Federica Panicucci ha deciso di posizionare un cuoricino bianco sul volto della giovanissima Sofia. In effetti, è raro che la conduttrice condivida sui social delle foto che immortalino i figli, proprio perché convinta che spetti a loro la decisione, una volta grandi, di mostrarsi pubblicamente. Tuttavia, questa volta ha voluto fare un’eccezione per omaggiare la sua bambina – che bambina ormai non è più, ma già una splendida ragazza nel fiore dei suoi anni.

È così, con l’amore dei suoi cari, che la Panicucci ha archiviato quel triste siparietto avvenuto subito dopo la sua partecipazione al Festival di Venezia. La conduttrice ha infatti sfilato sul red carpet accanto al fidanzato Marco Bacini, indossando un principesco abito color panna che l’ha resa deliziosamente elegante. Nelle ore seguenti, sui social si è scatenata la polemica: “Ma che c’entra lei a Venezia? A questa parata cani e p*rci” – ha scritto qualcuno. L’immediata replica di Bacini ha messo a tacere le critiche, che hanno però rovinato un momento bellissimo per i due innamorati.

Ma è già acqua passata: le offese sono scivolate via e resta solo l’emozionante ricordo di una serata speciale nella cornice dell’incantevole città lagunare. E ora è tempo di dedicarsi un po’ alla famiglia, prima di ritornare al lavoro. Tra pochissimo, infatti, Federica Panicucci riprenderà in mano le redini di Mattino Cinque, che inizierà il prossimo lunedì 20 settembre. Al suo fianco, ancora una volta il collega Francesco Vecchi.