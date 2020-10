Federica Panicucci come Meghan Markle: splendida coi pantaloni in pelle

editato in: da

Federica Panicucci, i look più belli a Mattino Cinque e su Instagram

Cosa hanno in comune Federica Panicucci e Meghan Markle? Il senso dell’eleganza e i pantaloni in pelle. Infatti, entrambe in questi giorni si sono presentate in pubblico indossando questo capo destinato a diventare il vero trend dell’autunno. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle, sempre nel mirino ogni volta che compare in pubblico anche se solo virtualmente, negli ultimi giorni è intervenuta in video due volte. E in entrambi i casi ha scelto di indossare dei pantaloni in pelle. Anche se, nella mise indossata per il suo discorso contro le discriminazioni razziali, è racchiuso un segreto.

Lady Markle e Harry, seduti comodamente sul divano bianco cui ormai siamo abituati della loro villa extra lusso a Montecito, hanno parlato del movimento Black Lives Matter. Per l’occasione Meg si è presentata davanti alle telecamere con un outfit sui toni del marrone. Top color caffè con scollo asimmetrico della designer Victor Glemaud, originaria di Haiti, e pantaloni marron glacé della boutique canadese Aritzia, in pelle vegana. Ecco la particolarità del look di Meghan. La moglie di Harry infatti è molto sensibile alle questioni animaliste e si batte per i diritti degli animali, tanto che cercò di impedire al marito di unirsi alla Famiglia Reale per la tradizionale caccia alla volpe. Dunque, anche nell’abbigliamento utilizza capi eco-sostenibili, come questi pantaloni in simil-pelle. Anche se non aveva disdegnato indossare la longuette di pelle, firmata Hugo Boss, che possiede in diversi colori.

Il risultato è davvero chic, anche un po’ “monotono” nel colore così univoco, ma decisamente autunnale, complice anche il make up che punta sulla profondità dello sguardo giocando con l’eyeliner. Mentre i capelli finalmente sono raccolti nel suo iconico messy bun.

Meghan però qualche giorno prima aveva osato ancora con un altro modello di pantaloni in pelle (non sappiamo se vera o ecologia) nera e lucida per il suo collegamento a America’s Got Talent (GUARDA LE FOTO).

La risposta italiana a Lady Markle si chiama Federica Panicucci che a Mattino Cinque ha chiuso la settimana lasciando senza fiato con dei pantaloni in pelle scura, aderenti e con catena sulla cintura, abbinati a una camicia bianca ultra femminile. L’outfit è uno schianto e i fan si precipitano a commentare sul suo profilo Instagram: “Meraviglia!!!!! Sei sempre elegantissima e di una classe unica. E ancora: “Outfit molto sofisticato 👍”, “Che spettacolo”.