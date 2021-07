Federica Gentile, il premio speciale del Microfono D’Oro va alla speaker

editato in: da

La passione per il proprio lavoro, la dedizione, la preparazione e i sacrifici possono portare lontano e possono far ottenere grandi soddisfazioni. Lo sa bene Federica Gentile, speaker radiofonica estremamente professionale e di grande talento, che ha ottenuto un riconoscimento speciale.

Nella sua città natale, Roma, e nella meravigliosa cornice di Cinecittà World, precisamente al Teatro 1, Federica Gentile è stata omaggiata di un premio speciale per l’undicesima edizione del Microfono D’Oro, evento organizzato da Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco che mira a individuare le trasmissioni radiofoniche di successo e a gratificare le personalità più apprezzate dagli ascoltatori e che, durante l’anno.

Il premio speciale ottenuto da Federica Gentile grazie alla giuria di qualità e al gradimento del pubblico è, senza ombra di dubbio, più che meritato. Alle spalle, d’altronde, ha una importante gavetta e una carriera importante. Può infatti vantare la guida di programmi di successo sia in radio che in televisione.

Appassionata di radio e scrittura già dai tempi dell’università, una volta ottenuta la laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, ha iniziato a lavorare in Rai nel 1989 come conduttrice e autrice. Negli anni, poi, è stata anche opinionista a Domenica In e, su Radiocorriere, ha guidato una rubrica tutta sua, ‘A Gentile richiesta’.

Per la Rai, inoltre, ha anche commentato l’Eurovision Song Contest, che prossimamente si svolgerà in Italia, nelle edizioni 2012-2013, e ha ricoperto il ruolo di rappresentante del nostro Paese per le votazioni. Nel 2014, poi, approda nella squadra di RTL 102.5, dove attualmente è una delle voci di W l’Italia. Contemporaneamente, è anche direttrice artistica di Radio Zeta.

Insomma, il premio speciale ottenuto è il frutto di un importante lavoro effettuato ininterrottamente nel tempo, che non poteva portarle altro che grandi soddisfazioni. Basti pensare che, prima di lei, il riconoscimento era stato assegnato a personalità come Enrica Bonaccorti, Claudio Lippi ed Enzo Salvi.

La Gentile, che ha festeggiato su Instagram il premio ricevuto al Microfono D’Oro, ha davanti a se ancora tanti progetti: prossimamente condurrà insieme ad Angelo Baiguini, in diretta in radiovisione su RTL102.5 dall’Arena di Verona, l’evento Buon compleanno Jerry Calà. Federica, con il suo lavoro, rappresenta così un esempio di passione e dedizione per chi sogna, un giorno, di poter lavorare in radio.