Fabio Fulco e Veronica Papa, tutto pronto per le nozze. E sognano un altro figlio

Fonte: IPA Fabio Fulco e Veronica Papa presto sposi

È tutto pronto per le nozze di Fabio Fulco e Veronica Papa: l’attore, che aveva chiesto alla compagna di sposarlo lo scorso anno, ha svelato i dettagli del loro matrimonio da favola, che si terrà il prossimo luglio sulla Costiera Amalfitana.

Fabio Fulco sposa Veronica Papa: tutti i dettagli

Una splendida storia quella che lega Fabio Fulco e Veronica Papa, che tra qualche mese coroneranno il loro sogno d’amore. La coppia infatti convolerà a nozze il prossimo luglio, come l’attore ha svelato tra le pagine del settimanale Chi. I due sono diventati genitori di Agnes nel giugno del 2021, e per suggellare il loro legame mancava solo il matrimonio.

“Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo”, ha raccontato Fabio Fulco al magazine. “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

Una dichiarazione splendida per la meravigliosa famiglia che ha costruito quando ormai pensava che le porte dell’amore fossero ormai chiuse. Dopo una relazione finita non certo nel migliore dei modi – quella con Cristina Chiabotto – l’attore ha incontrato per caso l’imprenditrice che gli ha regalato di nuovo il sorriso e la gioia della paternità.

“Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta”, ha raccontato Fulco al settimanale. “Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato”, ha spiegato. La coppia lo scorso marzo aveva immortalato su Instagram lo scambio delle promesse in Comune, ma le nozze saranno ufficializzate con il rito in Chiesa.

“Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

Fabio Fulco e Veronica Papa, il sogno di allargare la famiglia

L’attore aveva chiesto la mano della sua Veronica poco più di un anno fa, raccontando uno dei momenti più belli della sua storia d’amore su Instagram. “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. Ha detto si!”, aveva scritto sul suo profilo Fulco, accompagnando a queste parole una foto che lo ritraeva insieme alla compagna – che sfoggiava un prezioso anello di fidanzamento – proprio ad Amalfi, il loro posto del cuore.

I due, già genitori di Agnes, non vedevano l’ora di coronare il loro sogno d’amore, per suggellare quel rapporto che ha fatto ritrovare il sorriso a Fabio, dopo la bruciante delusione della rottura con Cristina Chiabotto. “Occuparci di nostra figlia non sminuisce il nostro rapporto, anzi, dopo le nozze vogliamo allargare la famiglia”, ha raccontato l’attore a proposito del suo rapporto con Veronica. “Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po’ di timore, poi l’amore l’ha spazzato via”.