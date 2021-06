Fabio Fulco papà per la prima volta: Veronica Papa ha partorito

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Fabio Fulco, ex compagno di Cristina Chiabotto, è diventato papà per la prima volta. La compagna dell’attore, Veronica Papa, ha dato alla luce una bambina. Ad annunciarlo è stato proprio Fulco che su Instagram ha pubblicato un’immagine emblematica: uno scatto che ritrae una statua dedicata alla maternità con una donna che stringe fra le braccia un bambino.

“Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto Fabio. Immediati gli auguri di amici e follower che si sono complimentati per l’arrivo della piccola. Fulco è diventato papà a 50 anni dopo un periodo particolarmente difficile dal punto di vista sentimentale. L’attore è legato da qualche tempo a Veronica Papa, modella e imprenditrice che gli ha regalato il sorriso dopo l’addio doloroso a Cristina Chiabotto.

L’ex Miss Italia e Fulco sono stati legati per oltre dieci anni, sino alla scelta di Cristina di mettere fine alla relazione. Dopo la rottura, Fabio non aveva nascosto il suo dolore per la fine di una storia d’amore in cui aveva creduto molto. Poi l’incontro con Veronica e una love story che procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età. La coppia ha creato da subito un legame fortissimo e ha deciso di formare una famiglia. L’attore ha spiegato di essere al settimo cielo e di aver finalmente raggiunto con la Papa la felicità che sognava da tempo.

“L’età non conta – ha confessato lui in un’intervista, parlando di Veronica – quando ero single ho conosciuto donne più grandi di lei che parlavano solo di socia. Ho sempre pensato piuttosto a cosa avrebbe detto la gente, a cosa avrebbero detto i miei genitori, mi sono messo nei loro panni. E, quando li ho conosciuto, mi hanno accolto in maniera splendida. Ogni paura è svanita”. Presto i due convoleranno a nozze: “Sposerò Veronica – ha annunciato -. La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia”.

Anche Cristina Chiabotto ha ormai voltato pagina, iniziando una nuova fase della sua vita lontano dall’ex Fulco. L’ex Miss Italia si è sposata con l’imprenditore Marco Roscio nel settembre del 2019 e nel maggio del 2021 ha dato alla luce la sua prima figlia, Luce.