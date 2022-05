“Ha detto sì”: Fabio Fulco annuncia su Instagram le nozze con la sua Veronica

Dopo la gioia della paternità, ne arriva un’altra per Fabio Fulco. L’attore ha annunciato su Instagram che convolerà presto a nozze con la sua compagna, Veronica Papa, l’imprenditrice che ha conquistato il suo cuore poco più di un anno fa. La coppia sta vivendo una storia d’amore splendida e il matrimonio (che entrambi desideravano) non è altro che il coronamento di un sogno che prende sempre più forma.

Fabio Fulco e Veronica Papa sposi, l’annuncio su Instagram

“Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII”. Con queste parole l’attore Fabio Fulco ha condiviso con i suoi follower di Instagram la bella notizia. Dopo più di un anno di amore lui e la compagna Veronica Papa si preparano al grande passo, coronando finalmente un sogno.

La coppia è sempre più unita, complice un sentimento che, da quando si sono incontrati per la prima volta, non ha fatto altro che crescere e diventare sempre più intenso. Fulco e la bella Veronica si sono conosciuti per caso, come spesso accade, in un momento critico per l’attore, reduce dalla brusca rottura con Cristina Chiabotto, alla quale era legato da diverso tempo.

Il post condiviso dall’attore su Instagram è davvero dolcissimo, uno scatto che immortala tutta la gioia di un momento tanto importante. Sullo sfondo una splendida veduta del mare di Amalfi e in primo piano loro: Fulco dà un tenero bacio sulla fronte alla giovane Veronica che, accennando un sorriso, mostra orgogliosa l’anello di fidanzamento. Un prezioso dono che è simbolo di una promessa di amore eterno.

Fabio Fulco, l’amore per Veronica e per la figlia Agnes

Quando Fabio Fulco ha conosciuto Veronica Papa, sentiva che a legarli c’era qualcosa di molto speciale. Ma si sa, a volte la vita ci porta ad avere mille dubbi, specialmente quando si è reduci dalla fine di una lunga relazione, conclusasi non proprio serenamente. L’attore era tornato da poco single, interrompendo la storia con Cristina Chiabotto in modo piuttosto brusco e portando sulle spalle ancora degli strascichi.

Forse non era il momento per pensare di nuovo all’amore, eppure la dolce Veronica è riuscita a conquistarlo, nonostante la differenza di età lo avesse spinto ulteriormente a fare un passo indietro. Fulco e la sua compagna sono sempre più innamorati e, dopo appena un anno dall’inizio della loro love story, hanno vissuto insieme la gioia più grande: l’attore è diventato papà per la prima volta a 50 anni e la piccola Agnes, da quel momento, è diventata la sua ragione di vita.

“Amore sei stata bravissima – aveva scritto l’attore su Instagram, mostrando per la prima volta la sua amata bambina -. Sei una DONNA e mi hai reso l’uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla…sono in Paradiso! Ti amerò finché avrò vita!”. Anche Veronica non era riuscita a trattenere la gioia, condividendo su Instagram parole meravigliose: “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo”, aveva scritto ai suoi follower.

Cinquant’anni e finalmente un sogno che si realizza. Per Fabio Fulco e la sua Veronica questo è proprio un momento d’oro.