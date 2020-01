editato in: da

Eros Ramazzotti parla per la prima volta dopo la separazione da Marica Pellegrinelli e lo fa per ribadire che non è depresso, anzi tutto il contrario. E questo perché tra loro c’è quel rispetto che non verrà mai meno.

In una intervista al magazine Chi, il cantante ha dichiarato: “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso». È un Eros Ramazzotti, carico e pieno di energia quello appena tornato da una vacanza coi figli alle Maldive.

Anche se il difficile momento del distacco ha causato non poca preoccupazione tra i suoi fan. Tanto che il cantante ha voluto tranquillizzarli condividendo una sua foto su Instagram dove in costume da bagno sfoggia un fisico invidiabile e commenta: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ❤️ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo 😂😂😂diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali 🤪”. Il post è ironico e il ritocchino evidente, ma il messaggio che ha voluto dare è certamente positivo e rassicurante.

La vacanza alle Maldive è la prima dalla separazione da Marica Pellegrinelli, una separazione che ha fatto molto discutere, anche in positivo, visto che si è svolta all’insegna della civiltà e del rispetto reciproco proprio per amore dei due figli della coppia, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che sono andati in vacanza con il papà insieme con Aurora, nata dal primo matrimonio di Ramazzotti con Michelle Hunziker, e il suo fidanzato Goffredo.

“Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te”, dice Eros a Chi. “E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni. Che cosa potrei volere di più?”.

E aggiunge: “Alle Maldive abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini. Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima”.

E sulla separazione da Marica, che Eros ha difeso pubblicamente dagli attacchi ricevuti dai fan sul web dice: «Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire Sono cose della vita... bella canzone. Sapete per caso di chi è?”