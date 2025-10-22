Emma, il toccante ricordo per papà Rosario con una chitarra speciale: “Mi tremano le mani”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Emma, il dolce ricordo per il padre Rosario con la sua chitarra

Emma Marrone torna a condividere un pensiero speciale per suo padre Rosario. La cantante, che non ha mai nascosto quanto fosse il pilastro della sua vita e della sua carriera, ha pubblicato sui social un momento molto toccante: una chitarra, la musica e quel filo invisibile che continua a legarla a lui.

Emma, il toccante ricordo per papà Rosario

Donna forte, voce potente e la consapevolezza che, per essere davvero se stesse, non serve nascondere le proprie fragilità. Emma Marrone, nel corso di una carriera che ha saputo costruirsi passo dopo passo, non ha mai voluto costruire un personaggio.

La cantante si è sempre raccontata nel bene e nel male, condividendo successi ma anche ferite molto dolorose: la malattia con cui ha dovuto convivere e la perdita di suo papà Rosario, venuto a mancare nel 2022 a causa della leucemia.

A distanza di tempo dalla sua morte, Emma continua a ricordarlo intensamente, dimostrando che certe perdite non si superano mai e che, spesso, il modo migliore per tenerle con sé è provare a tirare fuori tutto, magari proprio con la musica, ponte che l’ha sempre legata a papà Rosario.

Al centro di questo ricordo c’è una chitarra: quella di Rosario, che Emma ha sempre custodito e che solo ora ha trovato la forza di riprendere in mano. A raccontarlo è lei stessa in un video in bianco e nero, seduta su un divano mentre suona Brutta storia, uno dei suoi brani più recenti.

“Piango perché… Questa chitarra apparteneva a Ros. E mannaggia tutte cose! E suono di merda perché mi tremano le mani. Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile. Questa è la verità. E io sono questa cosa qua”.

Emma, il legame speciale con papà Rosario

La musica, per Emma, non è mai stata soltanto una passione personale: è stata il terreno comune su cui ha mosso i primi passi insieme al padre Rosario.

Musicista di professione, Rosario è sempre stato il suo primo sostenitore e il compagno di viaggio con cui ha condiviso sogni e la costruzione di una carriera che che oggi la consacra tra le artiste più seguite in Italia. Il loro rapporto era anche un’unione artistica e affettiva che ha segnato profondamente la vita della cantante.

A un anno dalla sua scomparsa, Emma aveva raccontato quanto quella perdita l’avesse trasformata: “Quello che è successo, la morte di mio padre mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col c**o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose, della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano perché niente può più scalfire il mio cuore”.

Nonostante il dolore, la cantante ha scelto di custodirne il ricordo attraverso ciò che li ha sempre uniti: la musica. Quel linguaggio che ha sempre parlato per entrambi, resta oggi la forma più sincera con cui Emma riesce a sentirlo ancora accanto.